ЗН: Украина через суд будет требовать у России возмещения ущерба за Донбасс

Украина собирается предъявить России иск за причинённые убытки в Донбассе. Как передаёт «Зеркало недели», Пётр Порошенко поручил кабинету министров создать межведомственный координационный орган для формирования претензии Украины к России для возмещения причинённых убытков.
Президент Украины Пётр Порошенко поручил кабинету министров создать межведомственный координационный орган для предъявления иска в адрес России за причинённые убытки в Донбассе. Как пишет «Зеркало недели», по его словам, создание такого органа предусмотрено в принятом в январе этого года законе о реинтеграции Донбасса, который «чётко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает идеологию» украинского президента «мирной реинтеграции оккупированного региона».
«Продолжающаяся вооружённая агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма. Потому не должны медлить ни минуты относительно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения причинённых убытков», — написал Порошенко в Facebook.
Также он добавил, что ожидает от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к Донбассу.
Порошенко также отметил, что стратегию реинтеграции поддержали лидеры ЕС на саммите Украина — ЕС, выразив готовность взять под контроль восстановление населённых пунктов Донбасса. А украинцы «на освобождённых украинских землях должны почувствовать разницу между Украиной, которая заботится о своих гражданах, и Россией».
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