112: каждый украинский военный привёз домой оружие из Донбасса

Каждый военный, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе, привёз из зоны конфликта оружие, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Как передаёт «112 Украина», Матиос подчеркнул, что речь идёт не о гладкоствольном охотничьем оружии, а об автоматах, пистолетах, гранатах и патронах.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что каждый военный, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе, привёз с собой оружие. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Каждый, кто приехал с войны, привёз с собой оружие в той или иной степени. Мы взяли статистику и запросили информацию во всех правоохранительных структурах о количестве потерянного при тех или иных обстоятельствах оружия. Десятки тысяч. Это не гладкоствольное охотничье оружие. Десятки тонн взрывчатки, сотни мин, тысячи гранат, десятки тысяч автоматов и пистолетов, миллиард патронов в государстве неучтённых, тех, что изъяли», — заявил Матиос.

Он также отметил, что, по его мнению, военные должны иметь право на то, чтобы их не судили гражданские суды, и поэтому создание Государственного бюро военной юстиции может стать аналогом военной полиции.

«Государственное бюро военной юстиции должно заниматься защитой прав и контролем за соблюдением закона военных, их в государстве есть почти 400 тысяч сейчас. А ещё почти 300 тысяч людей, которые уволились, прошли войну и имеют, каждый второй имеет ту или иную разновидность посттравматического расстройства», — добавил Анатолий Матиос.