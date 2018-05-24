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СТРАНА.ua: Иосифа Кобзона лишили всех украинских наград

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Украины лишил российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона всех государственных наград. Как пишет «СТРАНА.ua», против артиста также был введён ряд санкций и ограничений.
СТРАНА.ua: Иосифа Кобзона лишили всех украинских наград
Reuters

Украина продлила санкции и лишила всех государственных наград российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который неоднократно приезжал в Донбасс. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом говорится в указе президента Украины, опубликованном на сайте главы государства.

В частности, против российского эстрадного исполнителя применили ряд санкций. Первым ограничением указана блокировка активов, то есть временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим Кобзону.

Вторая санкция предусматривает предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Третья — отказ в предоставлении виз певцу и применение других запретов въезда на территорию Украины. В четвёртом пункте говорится и о лишении наград. 

Пятым пунктом против Кобзона указаны «другие санкции», соответствующие принципам их применения, установленных законом.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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