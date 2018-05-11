Вести: украинцы для помощи Донбассу устраивают велопробег по Америке

Украинские активисты проведут благотворительный велопробег для помощи жертвам войны в Донбассе. Как сообщают «Вести», в ходе акции велосипедисты намереваются не только собрать деньги, но и за рекордно короткие 100 дней пересечь всю Северную Америку.

Группа украинцев решила провести благотворительный велопробег для помощи жертвам войны в Донбассе. Как пишут «Вести», в ходе акции велосипедисты намереваются не только собрать деньги, но и за рекордно короткие 100 дней пересечь всю Северную Америку.

«Мы пройдём от океана до океана — это более 10 тысяч километров, а может, даже и больше. Стартуем из Лос-Анджелеса — и финиш в Вашингтоне, а самая северная точка — Эдмонтон в Канаде», — рассказал один из организаторов акции Максим Семак. По его словам, велосипедисты будут проезжать около 150 км в день, а в крупных городах США и Канады будут делать остановки на 2—3 дня для встреч с местными властями и диаспорой.

Активист отметил, что всего в велопробеге участвует 13 человек, включая техперсонал, но акция открыта для поддержки и участия. Присоединиться к марафону может любой желающий.

Один из организаторов веломарафона Константин Самчук сказал, что цель акции — привлечь внимание мира к Украине, сплотить украинскую диаспору в Северной Америке, а также помочь жертвам конфликта.