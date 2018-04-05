ЛБ: украинский дипломат проведёт в США курс лекций о «российской агрессии»

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко проведёт в США серию лекций в ведущих университетах. Как пишет «Левый берег», дипломат планирует рассказать американским студентам о «ведении Россией войны против Украины, а также о применении гибридных тактик в противостоянии цивилизованному миру».
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко проведёт серию лекций в ведущих университетах США, чтобы подробно рассказать «о ведении Россией войны против Украины, а также о применении гибридных тактик в противостоянии цивилизованному миру». Как пишет «Левый берег», об этом сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
«В среду состоится первая лекция в Принстонском университете. Кроме того, запланированы выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке и других ведущих учебных заведениях США. То есть сегодня мы начинаем целый тур», — отметил украинский дипломат.
Он также добавил, что Ельченко будет говорить о ситуации на востоке Украины и в Крыму. По его словам, постпред Украины при ООН объяснит также актуальные вопросы украинской внешней и внутренней политики.
«Эта инициатива имеет важное значение в контексте доведения объективной информации о российской необъявленной войне против Украины. Не забывайте, что вскоре некоторые из нынешних студентов в этих университетах будут занимать ключевые посты в политике, экономике и бизнесе США, а также других стран мира и формировать глобальную повестку дня», — подчеркнул Николенко.
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