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СТРАНА.ua: актёр Пашинин рассказал об удовольствии, которое он получает от войны

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Российский актёр Анатолий Пашинин, который принимает участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских вооружённых формирований, заявил, что получает колоссальное удовольствие от участия в войне. Как пишет «СТРАНА.ua», ещё одним ярким впечатлением от войны у актёра стали воспоминания о том, как он был очевидцем попадания управляемой ракеты в автомобиль с «сепарами».
СТРАНА.ua: актёр Пашинин рассказал об удовольствии, которое он получает от войны
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Российский актёр украинского происхождения Анатолий Пашинин, который принимает участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских вооружённых формирований, получает колоссальное удовольствие от участия в войне. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом он рассказал в интервью  журналистке Соне Кошкиной.

«Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили, а если тебе ещё и повезло, и ты увидел, как убили другого, ты вообще не думаешь о страхе», — рассказал в интервью Пашинин.

Также он заметил, что его окружают молодые бойцы, которые «берегут его как зеницу ока».

Как отмечает издание, ещё одним ярким впечатлением от войны у актёра стали воспоминания о том, как он был очевидцем попадания управляемой ракеты в автомобиль с «сепарами».
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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