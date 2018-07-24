СТРАНА.ua: актёр Пашинин рассказал об удовольствии, которое он получает от войны

12:08
Чорлука: Модрич, однозначно, лучший игрок ЧМ-2018
Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука назвал лучших игроков в своей национальной команде на чемпионате мира 2018 года в России.
12:05
На программу онкологической помощи в фонд ОМС направят 330 млрд руб
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на программу онкологической помощи в фонд ОМС в 2019, 2020 и 2021 годах направят в общей сложности 330 миллиардов рублей.
12:04
Роспотребнадзор поможет Туве в борьбе с сибирской язвой
Представители Роспотребнадзора пообещали оказать поддержку Туве в борьбе с сибирской язвой, сообщает «Газета.Ru».
12:04
Более тысячи московских пар планируют пожениться в день «трёх восьмёрок» в августе
Более тысячи московских пар планируют сыграть свадьбу в день «трёх восьмёрок» 18 августа, сообщают «Известия» со ссылкой на портал мэрии.
12:02
СМИ: В России расширили возможности льготников для поступления в вузы
В России детям-инвалидам, сиротам и другим льготникам расширили возможности для поступления в вузы, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.
12:01
В московском метро появятся карты «Тройка» с амурским тигром
В Московском метрополитене появятся карты «Тройка» с изображением амурского тигра, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
11:57
В Госдуме прокомментировали заявление Хейли о том, что Россия «никогда не станет другом» США
Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT оценил заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что между Россией и Соединёнными Штатами Америки не может быть дружбы.
11:53
CМИ: При прорыве дамбы в Лаосе пропали без вести сотни человек
Сотни человек пропали без вести при прорыве дамбы на юго-востоке Лаоса, сообщает AFP со ссылкой на местные СМИ.
11:52
В Москве возбуждено дело по факту смерти пациентки во время операции
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки во время операции в московской клинике.
11:52
Украинский футболист Зинченко сообщил, что готов покинуть «Манчестер Сити»
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сообщил, что готов покинуть клуб ради игровой практики.
11:44
Госдума приняла закон о повышении НДС
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 2019 года с 18% до 20%.
11:44
Чорлука рассказал, чем удивила сборная России на ЧМ-2018
Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука рассказал, чем удивила сборная России на чемпионате мира 2018 года.
11:41
Чорлука: жена меня убьёт, но самым запоминающимся моментом сезона стало серебро сборной Хорватии на ЧМ-2018
Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Ведран Чорлука назвал самый запоминающийся момент прошедшего сезона.
11:37
Кабмин предложил сделать бегство водителей с места ДТП отягчающим обстоятельством
Правительство выступило с инициативой по привлечению скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия водителей к уголовной ответственности наравне с пьяными лихачами. Законопроект вносится кабмином в Госдуму.
11:34
Суд 2 августа рассмотрит жалобу на арест сотрудника ЦНИИмаша Кудрявцева
Мосгорсуд назначил на 2 августа рассмотрение жалобы на арест сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
11:26
Чемпионка России по футболу Борисенко скончалась в возрасте 28 лет
Белорусская футболистка минского клуба «Звезда-БГУ» Юлия Борисенко ушла из жизни в возрасте 28 лет.
11:25
ФСБ пресекла деятельность двух лабораторий по производству наркотиков в Хабаровском крае
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность двух лабораторий по производству наркотиков в Хабаровском крае. Об этом сообщается в поступившем в RT пресс-релизе ФСБ.
11:23
Глава верхней палаты парламента Японии призвал ускорить заключение мирного договора с Россией
Глава палаты советников парламента Японии Тюити Датэ во время выступления в российском Совфеде заявил, что проблему мирного договора между Россией и Японией необходимо решить нынешнему поколению.
11:16
Совфед одобрил закон об обязательной маркировке сигарет
Совет Федерации одобрил закон о вводе с 1 марта 2019 года обязательной дополнительной маркировки табачных изделий.
11:08
После медобследования в «Ювентусе» организм Роналду сравнили с 20-летним
Португальский нападающий Криштиану Роналду прошёл медобследование в своём новом клубе — туринском «Ювентусе».
10:58
Часть Хабаровска осталась без света из-за аварии на подстанции
На подстанции в Хабаровском крае взорвался трансформатор, часть города осталась без света.
10:58
Главный тренер «Милана» Гаттузо сообщил о желании футболиста Бонуччи покинуть клуб
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сообщил о желании защитника Леонарда Бонуччи покинуть клуб.
10:43
«Бавария» приобрела 17-летнего канадского футболиста за $13 млн
Канадский нападающий клуба «Ванкувер Уайткэпс», выступающего в Главной лиге футбола (MLS), Альфонсо Дэвис перейдёт в мюнхенскую «Баварию».
10:43
В Париже покончила с собой одна из основательниц движения Femen
Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже.
10:40
Российская писательница стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики
Российская писательница Анна Старобинец стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS) в номинации «Лучший писатель».
10:35
На Алтае прокуратура организовала проверку после видеоролика с убийством котёнка девочкой
Прокуратура Бурлинского района Алтайского края организовала проверку в связи с размещением в соцсетях видео, в котором заснято убийство котёнка двумя несовершеннолетними девочками.
10:26
СМИ: Усманов намерен продать свой пакет акций лондонского «Арсенала»
Российский бизнесмен Алишер Усманов рассматривает возможность продажи своего пакета акций лондонского «Арсенала».
10:17
Политолог оценил планы США продлить запрет на военное сотрудничество с Россией
Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев прокомментировал в беседе с RT планы конгресса США продлить запрет на сотрудничество между американским и российским министерствами обороны.
10:14
При протестах в Ираке погибли 14 человек
Во время протестов в Ираке 14 человек погибли, более 700 получили ранения.
10:13
Тони Паркер официально стал баскетболистом клуба НБА «Шарлотт»
Французский разыгрывающий Тони Паркер официально стал игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс».
10:08
СМИ: Хуситы попросили Россию помочь в разрешении конфликта в Йемене
Председатель Верховного политического совета хуситов Махди аль-Машат попросил у России помощи в разрешении военного конфликта в Йемене.
10:02
Рубль растёт к евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
09:56
СМИ: Тьерри Анри согласился возглавить футбольный клуб «Астон Вилла»
Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри, входивший в тренерский штаб сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 в России, дал согласие возглавить английский клуб «Астон Вилла».
09:53
АТОР: более 30 тысяч человек могут пострадать от аннуляции туров «Натали Турс»
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть около 30,8 тыс. человек.
09:44
Прокуратура Испании возобновит дело о пересадке печени экс-футболисту «Барселоны» Абидалю
Прокуратура Испании возобновит дело о пересадке печени бывшему футболисту «Барселоны» Эрику Абидалю.
09:40
В Алтайском крае в ДТП с участием семи автомобилей пострадали семь человек
В Алтайском крае в ДТП с пятью легковыми автомобилями и двумя грузовиками пострадали семь человек.
09:33
СК начал проверку после сообщений о голодовке шахтёров в Забайкальском крае
Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о голодовке шахтёров в посёлке Вершино-Дарасунский в Забайкальском крае.
09:26
Российские арбитры получили назначения на матчи квалификации футбольной Лиги Европы
Российские бригады арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным, Виталием Мешковым и Алексеем Еськовым получили назначения на первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.
09:24
Посольство: россиян среди погибших и пострадавших при пожарах в Греции нет
Российских граждан среди погибших и пострадавших в результате пожаров в Греции нет.
09:14
Эксперт оценил заявление Хейли о том, что Россия «никогда не станет другом» для США
Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал в беседе с RT заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что Россия «никогда не станет другом» для Соединённых Штатов.
09:12
Экс-хоккеист сборной России Фролов перешёл в клуб из Южной Кореи
Бывший нападающий сборной России Александр Фролов перешёл в южнокорейский клуб «Дэмен Киллер Уэйлс», выступающий в Азиатской хоккейной лиге (ALIH).
09:01
СМИ: Адвокаты назвали условия для дачи показаний Трампом аппарату Мюллера
Адвокаты президента США Дональда Трампа предложили аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием якобы вмешательства России в американские выборы, условия, на которых американский лидер может дать показания.
08:57
Мбаппе назвал пятёрку претендентов на «Золотой мяч»
Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе назвал свою пятёрку претендентов на главный индивидуальный приз года — «Золотой мяч».
08:47
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось до 50
В Греции число погибших в результате сильных лесных пожаров возросло до 50 человек. Ещё 26 тел погибших были обнаружены близ города Рафина к востоку от Афин.
08:45
WADA зафиксировало сокращение числа положительных допинг-проб в 2017 году
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) зафиксировало сокращение числа положительных допинг-проб у спортсменов в 2017 году по сравнению с показателями по итогам 2016 года.
08:30
В Рособрнадзоре рассказали, с каких ЕГЭ чаще всего удаляют выпускников-нарушителей
Сдающих ЕГЭ чаще удаляют с наиболее массовых экзаменов, которые сдают больше всего участников. В 2018 году таковыми были русский язык, обществознание, профильная математика, история и химия. Об этом RT сообщили в Рособрнадзоре.
08:30
Фёдор Емельяненко прокомментировал выступление сборной России по футболу на ЧМ-2018
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко рассказал о своём отношении к выступлению сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.
08:19
Американские СМИ сообщили о доступе «российских хакеров» к энергосетям в США
В Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США заявили о якобы полученном «российскими хакерами» доступе к энергетическим сетям США.
08:14
Тренер Гаджиев считает, что российский футбол «болен»
Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев оценил ситуацию, которая происходит в клубе из Дагестана.
08:11
Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.