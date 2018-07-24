СТРАНА.ua: актёр Пашинин рассказал об удовольствии, которое он получает от войны

Российский актёр Анатолий Пашинин, который принимает участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских вооружённых формирований, заявил, что получает колоссальное удовольствие от участия в войне. Как пишет «СТРАНА.ua», ещё одним ярким впечатлением от войны у актёра стали воспоминания о том, как он был очевидцем попадания управляемой ракеты в автомобиль с «сепарами».

Российский актёр украинского происхождения Анатолий Пашинин, который принимает участие в боевых действиях в Донбассе на стороне украинских вооружённых формирований, получает колоссальное удовольствие от участия в войне. Как пишет «СТРАНА.ua», об этом он рассказал в интервью журналистке Соне Кошкиной.

«Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили, а если тебе ещё и повезло, и ты увидел, как убили другого, ты вообще не думаешь о страхе», — рассказал в интервью Пашинин.

Также он заметил, что его окружают молодые бойцы, которые «берегут его как зеницу ока».

Как отмечает издание, ещё одним ярким впечатлением от войны у актёра стали воспоминания о том, как он был очевидцем попадания управляемой ракеты в автомобиль с «сепарами».