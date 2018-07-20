Bloomberg: Путин предложил Трампу сделку — референдум о статусе Донбасса

В закрытой речи перед российскими послами и чиновниками Владимир Путин заявил, что он предложил Дональду Трампу провести референдум на Восточной Украине с целью разрешения кризиса, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Как отмечает агентство, эта идея с большой вероятностью встретит сопротивление Киева и его сторонников в Европе, выступающих за перемирие в формате 2015 года.

Президент России Владимир Путин сообщил российским дипломатам, что во время саммита в Хельсинки он предложил Дональду Трампу провести референдум на Восточной Украине с целью урегулирования кризиса в регионе. Тем не менее российский лидер согласился публично не озвучивать эту информацию, чтобы у американского президента было время всё обдумать, пишет Bloomberg со ссылкой на два своих источника, присутствовавших на закрытой речи Путина.

Информации о том, что конкретно лидеры двух стран обсуждали на переговорах в Хельсинки, по-прежнему мало. По мнению Bloomberg, хотя Путин и пытается представить своё предложение как знак того, что он стремится к урегулированию кризиса, идея референдума, по всей видимости, встретит сопротивление Киева и его сторонников в Европе, так как они по-прежнему выражают приверженность перемирию 2015 года.

Если Путин точно передал реакцию Трампа, продолжает агентство, то такое развитие событий может означать, что США будут придерживаться более гибкого подхода к украинскому кризису. Кроме того, в Хельсинки Трамп также согласился обдумать запрос Путина на проведение опроса бывшего посла США в России Майкла Макфола.

О ходе саммита российский лидер рассказал на конференции в Министерстве иностранных дел, на которой присутствовали российские послы и высокопоставленные чиновники. Один из источников Bloomberg сообщил, что Трамп попросил Путина не поднимать тему референдума на пресс-конференции после саммита, чтобы дать ему время всё обдумать.

В частности, Путин предложил провести референдум с участием жителей «сепаратистских территорий» под эгидой международных организаций. Что касается кризиса на Украине, то посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что Москва предложила Трампу «конкретные предложения, как решать этот вопрос», не уточнив, однако, шла ли речь о референдуме.

Ранее Трамп назвал саммит «большим успехом», а также отметил, что помимо других тем стороны затронули и конфликт на Украине.

Подобное предложение Путина встревожит украинских чиновников, особенно если вспомнить, что ранее Трамп не стал исключать возможности признания «аннексии» Крыма, которая, по мнению агентства, спровоцировала кризис на востоке Украины.

США и Европейский союз неоднократно обвиняли Россию в отправке войск и поставках вооружений «сепаратистам» на востоке Украины. Москва все обвинения отрицает.

На пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки Путин, чтобы «оправдать аннексию Крыма», упомянул референдум 2014 года, который не получил международного признания. «Мы считаем, что провели референдум в строгом соответствии с международным правом. Для нас, для Российской Федерации, этот вопрос закрыт», — подчеркнул российский лидер.