Макфол: США срочно нужна новая генеральная стратегия для сдерживания Москвы

В администрации Дональда Трампа нет единого подхода к России: если подчинённые президента хотят её сдерживать, сам Трамп пытается с ней «сближаться», пишет на страницах журнала Foreign Affairs экс-посол США в России Майкл Макфол. По мнению дипломата, этот конфликт не даёт Вашингтону сформировать общую стратегию для противодействия Москве — а ведь именно такая стратегия ему сейчас так необходима.

Нашумевшая в США встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным стала «историческим моментом»: согласившись с Путиным по вопросу «вмешательства» России в выборы 2016 года и отвернувшись таким образом от собственных спецслужб, Трамп показал себя крайне «слабым», пишет в своей статье для Foreign Affairs бывший посол США в России Майкл Макфол. Между тем, как полагает Макфол, на этих переговорах ярко проявился другой «источник слабости США», а именно — тот факт, что у администрации Трампа спустя полтора года после его вступления в должность до сих пор нет «генеральной стратегии» по российскому направлению.

По мысли дипломата, причина такой проблемы заключается прежде всего в противоречивом подходе нынешних американских властей к «российской угрозе». Тогда как администрация президента следует стратегии «сдерживания» России, отчасти продолжая политику Барака Обамы, а отчасти — даже заходя дальше, чем предшественник Трампа (к примеру, поставляя Украине летальное оружие и закрыв российские консульства в Сан-Франциско и Сиэтле), — то сам президент, соглашаясь с российским лидером в плане вмешательства, делая ему комплименты и отказываясь «осуждать аннексию Крыма», «показывает, что хочет с Путиным подружиться», поясняет автор.

В самом по себе применении «сближения и сдерживания» одновременно во имя внешнеполитических целей нет ничего дурного — так, во время холодной войны американские и советские лидеры встречались даже в те годы, когда сдерживание было общепринятым курсом Вашингтона в отношениях с Россией, рассуждает Макфол. Однако такое сближение, каким его видит Трамп — или, во всяком случае, как он показал его в Хельсинки, — отличается от сближения прошлых лет в двух важных аспектах, убеждён он.

Во-первых, предшественники Трампа на президентском посту во времена холодной войны никогда не позволяли себе делать комплименты советским коллегам — такое стало происходить лишь после её завершения, напоминает автор. Во-вторых, встречи с главными людьми в Кремле ранее всегда проводились — пусть и с переменным успехом — ради достижения тех или иных внешнеполитических целей США, подчёркивает он.

Как отмечает Макфол, цели встречи в Хельсинки не были ясны, а по её результатам не было заключено никаких конкретных договорённостей. Более того, по тем вопросам, где всё же имелся какой-то осязаемый потенциал для сотрудничества, предложенные в финской столице «сделки» казались «опасными», полагает дипломат. К примеру, на переговорах обсуждался своеобразный «обмен» — дать американским чиновникам, ведущим «российское дело», возможность взять показания у российских офицеров, обвинённых недавно Минюстом США во вмешательстве в выборы, а взамен позволить российским правоохранителям допросить ряд американских нынешних и бывших чиновников (включая и самого Макфола) по вопросу отмывания денег бизнесменом Биллом Браудером. «Между нарушением российскими правительственными агентами суверенитета США в ходе президентских выборов и полностью выдуманными обвинениями России в адрес Браудера и американских чиновников, якобы ему помогавших, нет никакого равенства», — предупреждает Макфол. Тем не менее в ходе своей пресс-конференции Трамп назвал это предложение «интересной идеей» — и кто знает, сколько ещё таких идей он успел обсудить с Путиным за закрытыми дверями, пишет дипломат.

Наконец, отсутствие генеральной стратегии по России опасно ещё и тем, что мешает принимать решения, которые бы поддерживали обе главные партии США, отмечает автор. «Эластичный» термин «сдерживание» во времена холодной войны позволял президентам и их противникам в рядах обеих партий хотя бы соглашаться насчёт базовой стратегии, пусть и по конкретным её аспектам они могли спорить; сегодня же, особенно после встречи в Хельсинки, стало поразительно очевидно, что Трамп даже внутри собственной партии, и тем паче в рядах демократов, сумел заручиться поддержкой крайне малого числа людей, пишет автор. Чтобы эффективно сдерживать «путинскую Россию» в долгосрочной перспективе, США необходимы внутреннее единство и поддержка союзников, а чтобы сформировать такой «единый фронт», нужно договориться о базовых положениях общей стратегии — и сегодня она необходима как никогда, пусть и применять её, быть может, будет уже не администрация Трампа, а те люди, которые придут за ней, подытоживает Макфол.