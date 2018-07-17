Times: на пресс-конференции Трамп и Путин вели себя так, будто играют в одной команде

Что бы вы ни думали о методах Владимира Путина на мировой арене, никто не может отрицать, что он всегда хорошо подготовлен, пишет The Times. Российский лидер, похоже, принял крайние меры для подготовки к встрече с президентом Трампом в Хельсинки.

Когда американский лидер наклонился, чтобы пожать правую руку Владимира Путина, последний ухватился левой рукой за свой стул. Это был отличный способ не дать господину Трампу затянуть себя в один из его известных силовых рукопожатий, наподобие 19-секундной схватки на руках с японским премьером Синдзо Абэ.

Произошла она в прошлом году, напоминает издание, и носила полушутливую форму. Однако когда стартовали переговоры между 72-летним Трампом и 65-летним Владимиром Путиным, было не до шуток.

Российский лидер привлекал внимание тем, что сидел с угрюмым безразличием, после того как они заняли свои места перед объективами камер. Трамп дружелюбно подмигнул ему, предлагая своему коллеге начать первым. Путин же слегка приподнял руку, чтобы уступить очередь президенту США. А затем он всё же начал говорить. Его комментарии были короткими. Он сказал о том, что настало время уделить внимание тщательному обсуждению двусторонних отношений и глобальных проблем.

Трамп не казался более весёлым, однако язык его заявлений был теплее. Он поздравил своего коллегу с «по-настоящему великолепным чемпионатом мира».

«Одним из лучших в истории, как все мне говорят», — отметил американский лидер.

Также он поздравил Путина с хорошим выступлением российской сборной на мундиале.

Российский президент просто моргнул и уселся поудобнее на стуле. Он сидел наклонившись, но, честно говоря, не так сильно, как это бывало на встречах с президентом Обамой, что, кстати говоря, расстраивало бывшего главу Белого дома. Трамп продолжил «бормотать» на тему футбола, который, по его признанию, он немного посмотрел: финал и полуфиналы. Игры, как он отметил, были зрелищными, и весь турнир был прекрасно проведён.

«Так что поздравляю вас с этим», — подытожил он.

Создавалось ощущение, что Путин всё ещё безразличен к его словам. Он лишь слегка кивнул в знак того, что услышал сказанное. В то время как американский лидер перечислял темы предстоящей встречи: от торговли до ракет, от контроля за оружием до Китая, Путин слушал и смотрел в пол, затем в потолок. Он крепко сжимал кончики своих пальцев и сидел в типичной для него позе. И лишь когда российский президент нагнулся для рукопожатия, тень улыбки заиграла на его лице, говорится в статье.

Позднее после переговоров, на которых они более двух часов общались лицом к лицу, оба лидера появились на публике. Путин улыбался уже шире. Трамп также выглядел более весёлым.

Скоро стало ясно, что ни о чём существенном договориться не удалось, однако настроение изменилось. Трамп заявил о колоссальных переменах в отношениях.

«Наши отношения никогда не были хуже, — заявил он. — Приблизительно четыре часа назад это изменилось. Я действительно так считаю».

Господин Путин тоже был позитивно настроен. Трамп протянул ему руку для очередного рукопожатия, во время которого похлопал российского лидера по руке. Путин вновь улыбнулся и сказал по-английски «Спасибо». На этот раз ему не за что было схватиться, однако Трамп не предпринял попытку побороться.

На пресс-конференции во время вопросов они оба стояли, широко расставив ноги.

«Создавалось ощущение, что они играют в одной команде против прессы», — отмечается в статье.

Путин подарил Трампу футбольный мяч, со словами: «Теперь мяч на вашей стороне». Американский лидер с довольным видом похлопал по мячу.

«Он отправится моему сыну Бэррону, — заявил президент США. — Хотя, Мелания, держи».

С этими словами он бросил мяч своей супруге. Та поймала его и улыбнулась, оскалив зубы, пишет The Times.