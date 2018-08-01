Kauppalehti: ЧМ и гигантские мосты — это попытки России выделиться на мировой арене

Масштабные проекты России, требующие миллиардных затрат, зачастую оказываются нерентабельными и продиктованы её желанием привлечь побольше внимания на мировой арене, пишет Kauppalehti. В частности, построенный в срочном порядке Крымский мост обошёлся россиянам в €3 млрд, а мост на Сахалин из-за сложной логистики окажется втрое дороже, подчёркивается в статье.

В новых масштабных проектах, которые Россия активно реализует в последнее время, можно заметить «элементы логистики, стратегии и геополитики», отмечает финское издание Kauppalehti. Олимпиада в Сочи и недавний чемпионат мира по футболу, а также ускоренное возведение моста через Керченский пролив и планы соединить Сахалин с материковой частью России вряд ли можно оправдать с экономической точки зрения, поскольку всё это требует гигантских затрат, сообщается в статье. По мнению автора, скорее речь идёт о желании России «выделиться» и привлечь за счёт этого больше внимания на мировой политической арене.

«Акцент на геополитику» был особенно сильно заметен в строительстве моста через Керченский пролив, который соединил Крымский полуостров с Россией, подчёркивается в статье. Этот масштабный проект был выполнен в срочном порядке на фоне украинского кризиса и обошёлся России в сумму €3 млрд. Крымский мост был открыт в мае этого года, а генеральным подрядчиком его строительства выступил «друг Владимира Путина по дзюдо» Аркадий Ротенберг, пишет Kauppalehti.

Теперь россияне собираются построить ещё один мост — или, как вариант, тоннель с материка на остров Сахалин. Это станет своеобразным продолжением проекта строительства Крымского моста, и, без сомнений, компании Ротенберга тоже будут участвовать в тендере на новое строительство, уверен автор. Бюджет этого проекта оценивается в сумму €3,5 млрд, однако решение сопутствующих логистических вопросов поднимет общую стоимость почти до €10 млрд. И по мнению многих экспертов, мост на Сахалин является «экономически нерентабельной идеей», сообщает Kauppalehti.

Сахалин находится в Тихом океане, между материковой частью России и японским островом Хоккайдо, и занимает примерно такую же площадь — но при этом число жителей на японском острове сейчас в десять раз больше, отмечается в статье. Россия также предложила Японии профинансировать строительство моста или тоннеля от Хоккайдо до Сахалина, чтобы японцы тоже смогли добираться до материка. Однако японское правительство «не очень воодушевила» эта идея, поскольку Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор из-за спора о принадлежности Курильских островов, которые находятся к востоку от Сахалина, пишет Kauppalehti.

В России также находятся противники этой идеи, которые считают, что расходуемые на это гигантские средства было бы целесообразнее направить на реализацию социальных проектов, чтобы облегчить жизнь простых россиян, говорится в статье. Президент Путин обосновал планы по строительству моста на Сахалин необходимостью поддержания «территориальной целостности» страны — и это свидетельствует также о «психологическом аспекте» всех масштабных российских проектов последних лет, полагает автор. «В России иногда возникают мысли о том, что распад Советского Союза был лишь историческим переходным этапом перед неминуемым крушением великодержавной России. Для предотвращения этого правительство России пытается склеить осколки мощного государства, занимаясь строительством мостов», — заключает Kauppalehti.