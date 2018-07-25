Daily Star: Путина заинтересовал новый амбициозный проект Сахалинского моста

В России давно вынашивают амбициозную идею построить мост на Сахалин, пишет Daily Star. Во время недавней встречи с губернатором Сахалинской области президент Путин отметил, что мост значительно облегчит жизнь жителям острова. Реализация этого масштабного проекта потребует миллиардных затрат — ведь если всю эту конструкцию разместить в Великобритании, она покрыла бы расстояние от Лондона до Глазго, подчёркивается в статье.

Идея построить мост, соединяющий изолированный остров Сахалин с материковой частью России, вынашивалась уже давно, хотя этот проект «всегда считался слишком амбициозным», пишет Daily Star. Тем не менее на встрече с губернатором Сахалина Олегом Кожемяко во вторник президент России Владимир Путин подчеркнул, что этот мост «уже давно является мечтой людей, живущих на острове», говорится в статье.

Президент также отметил, что мост на Сахалин значительно облегчит жизнь полумиллиону жителей острова, которые часто оказываются отрезанными от материка в суровые зимы. «Можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду», — цитирует Daily Star слова Путина. Население Сахалина за последние 25 лет сократилось почти на треть, и не последнюю роль здесь играет удалённость этого региона, сообщается в статье.

Ожидается, что строительство нового моста потребует многомиллиардных затрат. Конструкция будет состоять из трёх основных пролётов и более десятка дополнительных, пишет Daily Star. Общая длина гигантского сооружения составит около 580 км, отмечается в статье. Помимо семикилометрового перехода в районе пролива Невельского, необходимо также построить подъездные железнодорожные пути к Комсомольску-на-Амуре и станции Ныш на Сахалине длиной более 500 км.

«Если эту конструкцию разместить в Великобритании, то она будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго. Путинский мост затмит трансокеанский мост Дунхай под Шанхаем (Китай), который имеет длину всего 32,5 километра», — пишет Daily Star.

Это не единственный гигантский строительный проект, запланированный Путиным, подчёркивается в статье: Россия также предложила построить мост между Сахалином и японским островом Хоккайдо, чтобы соединить регион с остальной Азией.