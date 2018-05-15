CNN: открытием Крымского моста Путин напомнил Западу о своей непреклонности

Соединение Крымского полуострова с материковой Россией во многом имеет символическое значение, считает корреспондент CNN Мэтью Чанс. В первую очередь, по его словам, таким образом Москва показала, что не намерена уступать давлению Запада и «возвращать» полуостров Украине.

Теперь перейдём к последнему шагу Москвы по укреплению контроля над Крымом. Новый мост теперь физически объединяет материковую Россию с полуостровом, который она захватила* четыре года назад. И российский президент Владимир Путин сидел за рулём одного из первых грузовиков, проехавших по этому мосту. С нами на связи из Москвы Мэтью Чанс. Привет, Мэтью. Мы наблюдаем физическую консолидацию довольно смелого политического шага?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да. Именно поэтому всё это глубоко символично. Он (полуостров. — ИноТВ) не просто был поглощён Россией посредством аннексии Крыма. Теперь построена физическая связь между родиной и этим полуостровом, ведь аннексия во многом была представлена как историческое воссоединение с Россией.

И это стало своего рода пропагандистской возможностью, которую Кремль не смог или не захотел упустить. Мы все ожидали, что Владимир Путин этим утром откроет Крымский мост — именно так его здесь называют. И он этим не ограничился. Он сел за руль одного из оранжевых строительных грузовиков, которые должны были проехать по мосту из России на Крымский полуостров, и вёл его.

То есть он управлял первым грузовиком, проехавшим по мосту. Первым транспортным средством, проехавшим по этому мосту, был грузовик, за рулём которого находился Владимир Путин. Это сделало процесс ещё более символичным, так что от россиян уж точно не ускользнуло, что это крайне важное сооружение не только для их патриотических чувств. По сути, это также памятник тому, что Россия осталась непреклонной и не уступила перед лицом международной критики, что она не будет даже рассматривать возможность когда-либо вернуть Крым Украине, к чему призывают многие страны Запада — Соединённые Штаты, европейцы. Так что сейчас россияне заявили, что теперь это постоянная территория Российской Федерации, Робин.

А для многих людей в странах Восточной Европы, даже Украины, которые смотрели на всё это и видели, как Путин играет в свои игры, — что они думают по этому поводу, какими, по их мнению, будут последствия для региона?

МЭТЬЮ ЧАНС: Аннексия Крыма, как и вмешательство России (в конфликт. — ИноТВ) на востоке Украины, где она поддерживает сопротивление украинскому правительству с помощью политических и военных средств, вызывает серьёзную тревогу в странах Восточной Европы, странах, которые страдали при Советском Союзе.

В этой части мира существует глубокая обеспокоенность, что Россия может продолжить экспансию, что она не остановится на Крыме, что она не остановится на вмешательстве (в конфликт. — ИноТВ) на востоке Украины, а пойдёт дальше и восстановит своё господство в регионах Восточной Европы, где некогда властвовал Советский Союз.

Разумеется, пока это не произошло. Во многом это всего лишь опасение, но весьма реальное. И символизм сегодняшнего дня — Россия предъявляет претензию на эту часть территории, которая раньше была украинской. Её присоединение к России не было признано Восточной Европой, европейцами в целом или Западом.

Это очень плохой знак. Это свидетельствует о российской экспансии и возрождающейся России, что вызывает особую тревогу у жителей Восточной Европы, Робин.

Мэтью Чанс из Москвы. Спасибо за ваше видение ситуации.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 мая 2018 года.

* Крым вошёл в состав России, после того как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).