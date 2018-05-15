Daily Telegraph: Крымский мост стал для Путина символом победы

Владимир Путин открыл мост, который стал единственным дорожным звеном, связывающим Краснодарский край с Крымом. Как пишет The Daily Telegraph, данный проект стал для российского президента геополитической победой, однако не стоит умалчивать и тот факт, что этот мост также является настоящим достижением инженерной мысли.

Владимир Путин открыл мост, который станет единственным дорожным звеном, «связывающим Россию с Крымом», пишет The Daily Telegraph. Тем самым, отмечает британское издание, российский президент «продемонстрировал власть Москвы над аннексированным полуостровом и ослабил изоляцию крымчан».

Как пишет автор статьи, общая длина моста составляет 19 км, и почти 4 км проходит над водой. Это самый длинный мост в России и один из самых сложных инженерных проектов. В среду для движения автомобилей будут открыты четыре полосы, а в следующем году введут в эксплуатацию железную дорогу.

Владимир Путин лично контролировал реализацию проекта. «Данный мост стал для него символом победы», пишет The Daily Telegraph. Он отмечает также, что «наведение моста через известный своими ветрами и штормами Керченский пролив стало не только геополитической победой, но и настоящим достижением инженерной мысли». У моста 595 опор, и некоторые его сваи забиты на глубину около 100 м. В 1945 году через пролив тоже был построен мост, но его вскоре снесло льдами.

Как заключает издание, раньше «главным соединительным звеном с Россией» была паромная переправа через Керченский пролив. Теперь грузовики смогут проехать с материковой части в Крым за 20 минут, тогда как прежде им приходилось ждать места на пароме несколько часов, а иногда и дней.