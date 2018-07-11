Deutschlandfunk: Россия не жалеет средств, чтобы Крым стал к ней ближе, а жизнь там — лучше

Присоединение Крыма к России — проект престижа для российского правительства, пишет Deutschlandfunk. Поэтому власти активно развивают инфраструктуру на самом полуострове и связывают его с материковой частью страны. На одно только строительство моста в Крым было потрачено почти €3 млрд, жители полуострова говорят, что при российском руководстве во всём стало больше порядка, а южные области благодаря Крыму переживают экономический подъём.

Развитие Крыма — проект престижа для российского правительства, пишет корреспондент Deutschlandfunk Томас Франке. Людям там должно житься лучше, чем на Украине. Однако в первую очередь речь идёт о прочной связи с Россией — один только мост в 19 км длиной, связывающий полуостров с материковой Россией, обошёлся в сумму почти €3 млрд, подчёркивает автор статьи.

В своей статье Томас Франке рассказывает о том, как за последние годы изменилась ситуация в Крыму, приводя в качестве примера истории жителей полуострова. Семейная пара Жанна и Дмитрий из Ялты с 2013 года торгуют кухнями немецкого производителя. Когда они начинали свой бизнес, Крым ещё был частью Украины. В то время все договора заключались через офис продаж компании в Москве. По словам предпринимателей, в плане денежных расходов и времени это было практически то же самое, что проводить документы через Киев. С логистикой всё обстоит даже лучше, потому что немецкая фирма более широко представлена на российском рынке, и товары туда поступают чаще, чем на Украину.

Как отмечает немецкий журналист, ничего запретного в этом нет. Торговля кухнями не попадает под санкции Евросоюза. Строительство нового моста из России в Крым в очередной раз всё упростило, уверяют Жанна и Дмитрий.

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко рассказал, что с тех пор, как путь в Крым через Украину закрыт, и особенно с тех пор, как появился мост, юг России из-за Крыма переживает экономический рост. «Каждый объект инфраструктуры, способствующий потоку товаров и развитию транспорта, полезен в экономическом отношении. Это понижает расходы для предприятий, расходы государственных предприятий, это всегда хорошо», — считает Максим Папушенко.

Поэтому и в самом Крыму Россия продолжает вкладывать всё больше средств в развитие инфраструктуры, пишет Deutschlandfunk. С середины мая в Крым ездят автомобили и автобусы, продолжается строительство железной дороги, а также автобана через полуостров.

Иван Плохотниченко, представляющий крымскую ассоциацию предпринимателей, говорит об экономическом подъёме: «Строительный сектор переживает бум. С тех пор как здесь правит Россия, дороги ремонтируются, создаётся жилая площадь, чего не делалось в годы Украины».

Как сообщается в статье, российское правительство запустило программу поддержки развития Крыма. Счётная палата России прошлым летом выступала с критикой того, что была освоена лишь малая часть бюджетных средств — 23,6% в 2015 году и 63% в 2016 году.

По словам министра экономического развития республики Крым Натальи Чабан, сейчас ситуация меняется. Она утверждает, что ВВП полуострова в 2017 году увеличился на 10%, а инвестиции выросли более чем в два раза. Почти половину этих средств составили государственные капиталовложения. «Крым — проект престижа для правительства», — подчёркивает Deutschlandfunk.

Этой весной российская Торгово-промышленная палата сообщала о том, что уровень жизни в Крыму всё ещё существенно отстаёт от среднего российского, а инфраструктура и оборудование сильно изношены. В Крыму, как и прежде, есть проблемы с энергоснабжением и, в первую очередь, с водой. С «аннексии» в 2014 году на полуостров поступает лишь одна шестая часть прежних объёмов воды, утверждает издание. Крупные территории превращаются в степи, притом что сельское хозяйство — значимый экономический фактор для Крымского полуострова.

По данным российской стороны, масштабы теневой экономики по сравнению с Украиной снизились, но они всё ещё остаются выше, чем на остальной части России. Как признались предприниматели Жанна и Дмитрий, чтобы привести их бизнес по продаже кухонь в соответствие с российскими законами, нужно время и определённые затраты, но они с удовольствием на это пошли. «Теперь мы все платим налоги. При Украине было не так. Однозначно. Но теперь везде порядок», — рассказывают они. В качестве подтверждения семейная пара продемонстрировала немецкому журналисту электронные приборы учёта: каждый платёж осуществляется через них и автоматически переводится властям.

«На Украине мы передавали в Киев наличные деньги, и что с ними дальше происходит, мы не знали. Теперь мы делаем денежные переводы в офис продаж в Москве, они производят обмен рублей на евро по официальному курсу и перенаправляют деньги дальше, в Германию. Так мы можем быть спокойны, в том числе в том, что касается налоговой инспекции. Теперь мы работаем чисто», — рассказали корреспонденту Deutschlandfunk предприниматели в Крыму.