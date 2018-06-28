Украинский эксперт: Россия хочет соединить Крым с Ростовской областью

Россия не отказалась от планов пробить сухопутный коридор в Крым и соединить полуостров с Ростовской областью, уверен эксперт института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Как пишет «Сегодня», Козий также считает, что Москва использует практику «гибридной войны», усиливая свое присутствие в некоторых регионах Украины.

Кремль не отказался от планов уничтожить украинскую государственность и пробить сухопутный коридор в Крым. Как пишет «Сегодня», об этом заявил эксперт института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

«Российская Федерация не отказалась от дальнейшего уничтожения Украины, украинской государственности, и будет это постепенно реализовывать», – уверен эксперт.

По его словам, при этом Москва использует практику «гибридной войны», усиливая свое присутствие в некоторых регионах Украины.

«Это черноморско-азовский регион, где пытается усилиться военное присутствие со всеми вытекающими последствиями. Основная идея – отрезать Украину от моря и соединить Крым с Ростовской областью», – считает Козий.

Он не исключил вероятность того, что Россия различными способами попытается пробить сухопутный коридор к полуострову, но сейчас Кремль не готов пойти на открытый военный конфликт. Поэтому Москва будет пытаться сделать это через образование искусственных государств.