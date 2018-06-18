УП: Климкин призывает переходить к «деоккупации Крыма»

После того, как ЕС продлил «крымские» санкции, Украине нужно переходить «от политики непризнания к деоккупации Крыма». Как пишет «Украинская правда», об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Совет Евросоюза продлил «крымские» санкции, а Украине стоит переходить к «деоккупации полуострова». Как передаёт «Украинская правда», об этом дипломат написал в Twitter.

«Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление крымских санкций еще на год», — написал министр.

Он добавил, что важно внести в список ответственных за «массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста».

«Стоит переходить от политики непризнания к деоккупации #CrimeaIsUkraine», — подытожил Климкин.

Как напоминает издание, 18 июля ЕС продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым или Севастополь, туристические услуги в Крыму и Севастополе, а также экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.