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Украинская правда: Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. Как передаёт «Украинская правда», министр иностранных дел заявил, что в России «гарантированы провокации, а безопасность там никем не защищена».
Украинская правда: Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию
Reuters

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. Как пишет «Украинская правда», об этом дипломат написал в социальных сетях.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — написал Климкин.

Издание напоминает, что ранее украинская Государственная пограничная служба в очередной раз посоветовала украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. А президент Пётр Порошенко высказывал мнение, что украинские болельщики сами должны решить, ехать ли им на чемпионат мира по футболу в страну, «которая осуществляет военную агрессию против Украины».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Украинская правда Украина Европа
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