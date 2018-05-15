Украинская правда: Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. Как передаёт «Украинская правда», министр иностранных дел заявил, что в России «гарантированы провокации, а безопасность там никем не защищена».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. Как пишет «Украинская правда», об этом дипломат написал в социальных сетях.

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира по футболу — 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — написал Климкин.

Издание напоминает, что ранее украинская Государственная пограничная служба в очередной раз посоветовала украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на матчи чемпионата мира по футболу. А президент Пётр Порошенко высказывал мнение, что украинские болельщики сами должны решить, ехать ли им на чемпионат мира по футболу в страну, «которая осуществляет военную агрессию против Украины».