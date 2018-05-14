CNN: ЧМ-2018 развеет миф, что в России есть только медведи и водка

Чемпионат мира по футболу вызывает в России сдержанный энтузиазм, полагает корреспондент CNN Мэтью Чанс. По его словам, несмотря на недовольство огромными организационными расходами и весьма скромные ожидания от своей сборной, россияне гордятся своей страной и хотят показать её иностранцам в лучшем виде.

На этой неделе внимание во многом переключится на чемпионат мира. С понедельника до начала «России-2018» остаётся всего месяц. И сегодня все 32 команды должны объявить предварительные списки из 30 игроков. Большой турнир начнётся в пятницу 14 июня.



Россия — самая большая из стран, когда-либо принимавших чемпионат мира. И в этом году турнир будет проведён в Европе — впервые с 2006 года, когда он состоялся в Германии. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. И открытие, и финал, запланированный на 15 июля, пройдут в столице, Москве. Самый северный стадион будет в Санкт-Петербурге, самый южный — в Сочи, самый восточный — в Екатеринбурге, а самый западный — в Калининграде.



С удовольствием сообщаю, что наш старший международный корреспондент Мэтью Чанс сейчас с нами на прямой связи из Москвы. Рада видеть вас, Мэтью! Какое настроение там царит, насколько люди воодушевлены этим турниром? Ведь с тех пор как Россия выиграла право его проведения, политический ландшафт сильно изменился, правда?



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да уж. За последние восемь лет, с момента присуждения права на проведение чемпионата мира, международный имидж страны кардинально переменился. Было вторжение России в Крым, на восток Украины и в Сирию, допинговый скандал в лёгкой атлетике, а совсем недавно — отравление Скрипаля в английском городе Солсбери. Звучат всевозможные вопросы о том, достойна ли Россия проводить такое важное спортивное мероприятие. Вдобавок и внутри страны… Организационные расходы составили миллиарды долларов, при этом простые россияне не очень-то надеются, что на этом чемпионате мира их команда выступит как-то особенно удачно.



Так что энтузиазм, я бы сказал, очень сдержанный. Но на официальном уровне люди, как могут, делают вид, что всё замечательно. Они предприняли огромные усилия, чтобы как можно быстрее построить все эти стадионы в разных городах. И, похоже, на данный момент всё идёт по графику.



Я думаю, россияне очень гордятся своей страной и с нетерпением ждут приезда такого большого числа людей, купивших билеты. А для владельцев билетов они, конечно же, сняли визовые ограничения. Они ждут, что все эти люди приедут и увидят такие разные уголки этой необъятной страны — места, куда обычно никто из-за границы не приезжает. Так что, думаю, какое-то воодушевление есть.



Чего следует ожидать болельщикам, которые туда поедут? Мне повезло побывать на четырёх стадионах, Казань была мне в новинку. Это было в прошлом году, в это же время, на Кубке конфедераций. И было хорошо заметно, что люди там хотели показать Россию в новом свете — не так, как это делают западные СМИ.



МЭТЬЮ ЧАНС: Да. Я думаю, если поговорить с россиянами, они убеждены, что за границей у людей совершенно искажённое представление об их стране. По их словам, иностранцы считают, что в России полно медведей и водки — и этим всё исчерпывается. Но это не так, и Казань — тому прекрасный пример. Это ведь столица Татарстана — преимущественно мусульманской республики в центре России. Там невероятная архитектура, и люди смогут её увидеть, причём многие никогда даже не знали, где Казань находится.



То же можно сказать о Сочи. Там Россия несколько лет назад уже проводила зимнюю Олимпиаду. Это очень живописное, очень красивое место на берегу Чёрного моря. Люди смогут это увидеть. И другие города тоже.



Одно из мест, которые я выделяю особо, — это Саранск. Я побывал там. Очень неожиданный выбор для чемпионата мира. Но там построили важный стадион. Однако, помимо этого, там особо ничего нет. Довольно маленький городок с населением 250 тысяч человек. В Советском Союзе он был известен тем, что производил электрические кабели. Там огромная фабрика по производству кабеля и пара химических заводов. Но, помимо этого, ничего особенного.



Думаю, люди получат смешанное представление о том, что может предложить Россия. Но в то же время, как я уже сказал, россияне очень гордятся и хотят произвести хорошее впечатление, показать Россию в самом лучшем свете всем этим сотням тысяч людей, которые посетят страну за время чемпионата мира.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 14 мая 2018 года.