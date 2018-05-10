Guardian: Эй, фанаты английской сборной! В России всё будет прилично. Наверное…
Дата публикации 08 мая 2018 года.
Комментарии читателей The Guardian:
oldtimer1955 (в ответ Peter McLoughlin): Ну Gorky хоть написать проще.
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