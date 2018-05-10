Guardian: Эй, фанаты английской сборной! В России всё будет прилично. Наверное…

Специальный комитет британской палаты общин по международным делам провёл заседание с участием футбольных и полицейских функционеров, чтобы определить, как обеспечить безопасность фанатов сборной Англии на предстоящем чемпионате мира в России. Как отмечает в своём сатирическом репортаже с заседания обозреватель The Guardian Джон Грейс, вселить в парламентариев уверенность, что англичане будут в России в целости и сохранности, чиновникам от спорта и полиции не удалось.

Какие же всё-таки порой происходят перемены! Было время, когда слова «английский футбольный болельщик» что-то да значили. Это был такой человек, который мог в центре какого-нибудь заграничного города уже к обеду напиться вдрызг, а потом весь день блевать в фонтан. Человек, который мог часами играть на трубе первые такты музыки из фильма «Большой побег»*. Человек, который непременно приводил в ужас местных жителей, куда бы он ни отправлялся. Человек, который мог оторвать сиденье на любом стадионе и которому для поездки назад в аэропорт требовалось полицейское сопровождение. Человек, которым могла гордиться вся страна.

Теперь же нас рискуют оставить далеко позади россияне — ведь российские болельщики во время без-пяти-минут-беспорядков в Марселе после матча Россия — Англия на чемпионате Европы — 2016 добавили в своё резюме ещё и грабёж, а также покушение на убийство. Гонители стали жертвами, а потому спецкомитет палаты общин по международным делам горел желанием убедиться в том, что все английские футбольные болельщики во время чемпионата мира в России будут в безопасности.

Лейборист Крис Брайант, член парламента от валлийского округа Ронда, не мешкая, подчеркнул, что по этому вопросу действует из чистого альтруизма, поскольку валлийцы благоразумно решили вообще не носиться с этим чемпионатом мира, вылетев в отборочном турнире. Но какие же шаги были предприняты для обеспечения благополучного пребывания за рубежом фанатов сборной Англии?

«Мы получили определённые заверения от России», — заявил представитель Футбольной ассоциации Англии Роберт Салливан. С ним согласился заместитель начальника полиции Марк Робертс, которому поручено обеспечение правопорядка во время турнира. Да, заверения были получены. И хотя, быть может, и имеются одна-две заметные угрозы, таких, с которыми он вместе с хорошо подготовленными английскими фанатами не справился бы, нет. Численное превосходство, может, и не на стороне англичан, но мы вам не тряпки. Вспомните только Битву за Британию.

Брайант поинтересовался у них, не слишком ли они расслабились, учитывая и растущую между Россией и Великобританией напряжённость, и тот факт, что Владимир Путин призвал российских футбольных хулиганов взяться за дело серьёзно — из соображений национальной гордости. Вовсе нет, с нажимом ответил Кевин Майлс, исполнительный директор Федерации футбольных болельщиков. Ведь были же мрачные предупреждения о том, что болельщиков обскачут в южноафриканских пригородах в 2010-м или в бразильских фавелах в 2014-м — но всё в итоге прошло нормально.

Да, у россиян есть свои «пунктики»: полицейские там любят одеваться как члены военизированных группировок и не слишком-то заботятся о том, чтобы не повредить невиновных в качестве попутного ущерба, а хулиганы порой очень уж охотно пускают в дело ножи и куски арматуры, но сердца у них у всех в целом золотые. Да и в любом случае, России очень хочется, чтобы всё прошло демонстративно гладко, и потому российская полиция и хулиганы скорее будут биться между собой, чем с английскими болельщиками.

«Обещать, что всё будет нормально, мы не можем», — в итоге изрёк Майлс. Но лучше давать всем презумпцию невиновности. Кроме того, он лично узнал от надёжного источника, что большинство английских фанатов больше интересует экскурсия в Эрмитаж или поход на вечерний балет, чем футбольные матчи.

Брайант задал вопрос о том, как к России готовиться представителям ЛГБТ-сообщества. Могут ли они, ничего не опасаясь, жить вместе в номере или размахивать радужным стягом?

«Лучшим вариантом, наверное, будет действовать в интересах своей безопасности?» — предположил Майлс, который явно до этого не слишком сильно задумывался об этой теме.

«Что значит «действовать в интересах собственной безопасности?» — поинтересовался председатель комитета Том Тугендхат, который замечает любое проявление слабости.

«Э-э-э, — вздохнул Майлс. — Мы не хотим давать слишком подробные советы, закон подлости ведь есть…» И тут он замолчал, потому что все поняли, что последнее предложение можно было бы сформулировать и получше.

Комитет затем продолжил выявлять другие проблемные места. Какие полномочия имеет британская полиция в России? «Никаких», — весело ответил Майлс. Всем нужно просто расслабиться. Всё будет хорошо. Вы только верьте ему. А если всё и не будет хорошо — всё равно будет прилично. Парочка несерьёзных потерь — это ведь не беда.

Тугенхадт завершил заседание вопросом о том, как готовились на спортивных объектах к выходу английской команды в плей-офф. Салливан, Майлс и Робертс в недоумении переглянулись. Что за идиотский вопрос? Никак не готовились. Речь же ведь о сборной Англии.



Дата публикации 08 мая 2018 года.

* Основанный на реальных событиях американский фильм 1963 года о побеге британских военнопленных из немецкого лагеря; главная музыкальная тема фильма считается неофициальным гимном сборной Англии по футболу (прим. ИноТВ).





Комментарии читателей The Guardian:

attila9000: Чтобы ехать туда в качестве болельщика Англии, надо быть полным идиотом.

TheJoyOfEssex: Ага, когда наши дисциплинированные толстячки в поло от Lacoste пойдут в наступление, мало русским точно не покажется.

WhisperingZ: То есть, по сути, вы говорите следующее: сохраняйте спокойствие и продолжайте в том же духе… и выстраивайтесь в правильную, аккуратную очередь, чтобы вас можно было эффективнее избивать.

А если серьёзно: речь же о футбольном матче. А такие мероприятия не сказать, чтобы славятся вежливостью зрителей по отношению друг к другу или спокойной атмосферой.

h1ghlander: «Англия доберётся до плей-офф…» Признаюсь, на этом месте я улыбнулся.

severnboar: И что, английские фанаты правда поедут из Волгограда в Нижний Новгород, а потом — в Калининград? Потому что на слух это больше похоже не на тур по кабакам, а на очень долгий марш-бросок по лагерям. И займёт этот марш-бросок лет пять, даже если сапоги хорошие.

Peter McLoughlin (в ответ severnboar): А можно по-старому: Сталинград-Горький-Кёнигсберг.



oldtimer1955 (в ответ Peter McLoughlin): Ну Gorky хоть написать проще.