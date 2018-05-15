Французский экономист: планы Путина, может, и самонадеянны, но объявить о них стоило

Заявление Владимира Путина о намерении обеспечить России место в пятёрке крупнейших экономик мира имеет большое значение для улучшения имиджа России в преддверии ЧМ—2018 и само по себе может оказать положительный эффект на экономику страны, отмечает в интервью Atlantico французский экономист Микаэль Бре. Тем не менее для решительного экономического прорыва в столь короткие сроки России понадобились бы существенные перемены в геополитической ситуации, а также структурные изменения в собственной экономической модели, уверен эксперт.

Как напоминает Atlantico, в марте этого года Владимир Путин объявил о намерении к 2024 году обеспечить вхождение России в пятёрку крупнейших экономик мира, несмотря на то что сегодня она занимает всего лишь 12-е место.

Однако, по мнению экономиста Микаэля Бре, на деле, для того чтобы Россия смогла осуществить серьёзный экономический прорыв, должны произойти существенные изменения в геополитической ситуации. Дело в том, что продолжительный экономический рост невозможен без инвестиций, а международные санкции в отношении России попросту не позволяют вкладывать деньги в российскую экономику. На сегодняшний день перспективы отмены санкций не просматриваются, напротив, со стороны Соединённых Штатов они только усиливаются, отмечает эксперт.

Даже несмотря на то, что сам Дональд Трамп воздерживается от высказываний о необходимости введения новых санкций в отношении России, новый конгресс и даже члены президентской администрации полны решимости по этому вопросу. Введённые в начале апреля дополнительные ограничения в отношении российских бизнесменов уже сказались на состоянии ключевых отраслей российской экономики и финансовой системы.

Тем не менее «в мире экономики умение повлиять на ожидание является мощным оружием, и эффект хорошо продуманного анонса может быть крайне эффективным», считает экономист. С этой точки зрения «ловкость» Владимира Путина можно только приветствовать, ведь сделанное им объявление пришлось как раз вовремя. Почву для подобных прогнозов дали успешные экономические показатели 2017 года, превзошедшие ожидания властей, после спада 2015—2016 годов.

Однако причиной высоких показателей были, прежде всего, внешние факторы, полагает эксперт. В первую очередь роль сыграл рост мировых цен на энергоресурсы. Поэтому экстраполировать эту тенденцию вплоть до 2024 года было бы «по меньшей мере оптимистично», — отмечает Бре.

Эта зависимость российской экономики от «рынка, который она почти не контролирует», делает её крайне уязвимой. При этом доля неэнергетических отраслей в экономике продолжает снижаться, и мало найдётся в мире стран, обладающих столь квалифицированной рабочей силой, которая при этом так мало задействована во множестве сфер, которые предлагает современная мировая экономика. Более того, по оценкам Всемирного банка, большая часть этой рабочей силы находится в довольно шатком финансовом положении.

Рост экономических показателей 2017 года также был обусловлен улучшением условий на рынке труда: снижением безработицы и повышением заработной платы. Однако и здесь видны свои слабости, отмечает экономист. Так, повышение зарплат госслужащих было связано, скорее, с предвыборной кампанией Владимира Путина, нежели с ростом производительности труда, которая осталась на прежнем уровне. Нежелательным эффектом подобного искусственного повышения зарплат может быть рост инфляции. Если в России этого не произошло, значит, доходы бюджета, полученные, благодаря повышению стоимости нефти, дали Центральному банку возможность регулировать цены, поясняет эксперт.

К тому же снижение уровня безработицы свидетельствует как об улучшении состояния добывающей отрасли и связанных с ней секторов экономики, так и о сокращении работоспособного населения. «Даже Германия со своим мощным индустриальным мотором не знает, с какого конца взяться за решение этой структурообразующей проблемы», — обращает внимание собеседник Atlantico.

Тем не менее заявление Владимира Путина может способствовать улучшению имиджа России в преддверии ЧМ-2018, полагает экономист. Дело в том, что сегодня экономические дивиденды проведения подобных событий как никогда подвержены колебаниям, и предсказать их положительные или отрицательные последствия для экономики практически невозможно, поясняет Бре.