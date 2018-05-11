Financial Times усомнилась в реальности выполнения новых обещаний Путина

Владимир Путин начал свой новый президентский срок с громких обещаний совершить «прорывы» в науке и технологиях, а также в области социально-экономического развития. Но если проанализировать текущую ситуацию, то станет ясно, что во многих сферах Россия настолько далека от поставленных целей, что планы Путина кажутся не просто амбициозными, а скорее «утопическими», пишет Financial Times.

В указе, который президент России Владимир Путин подписал сразу после церемонии инаугурации, он поручил правительству ориентироваться на девять целей национального развития, чтобы к 2024 году радикальным образом повысить уровень жизни россиян и модернизировать экономику страны.

Путин начал свой новый президентский срок с очень громких обещаний, подчеркнув, что в течение следующих шести лет Россия под его руководством должна совершить «прорывы в науке и технологиях», а также в области социально-экономического развития, пишет Financial Times. Однако если взглянуть на статистические данные, то некоторые из поставленных президентом целей социального и экономического развития просто «обескураживают», отмечается в статье.

Во время беседы с российскими парламентариями президент пояснил, что все эти цели базируются на реальных расчётах. Но по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, российскому правительству для реализации этого плана нужно будет потратить дополнительно 8 трлн рублей в течение следующих шести лет — что составляет почти 9% от российского ВВП за 2017 год и почти половину всех государственных расходов, заложенных в бюджете на 2018 год, говорится в статье.

Чтобы понять, откуда взялась такая гигантская цифра, достаточно проанализировать ту ситуацию, в которой Россия находится сейчас. Статистические данные показывают, что во многих сферах страна «настолько далека от поставленных господином Путиным целей развития, что его планы кажутся не просто амбициозными, а скорее совершенно утопическими», подчёркивает Financial Times.

В частности, если рассматривать цель поднять экономику России на такой уровень, чтобы она попала в пятёрку «крупнейших экономик мира», то, по данным Международного валютного фонда за этот год, она занимает сейчас лишь 12-е место. «Вероятнее всего, Россия не сможет подняться в этом рейтинге как минимум до 2023 года. Прогнозов МВФ позже этого года пока нет», — пишет Financial Times. Если измерять валовую продукцию по паритету покупательной способности, то есть при помощи метода, где учитывается разница в ценах между различными странами, то Россия окажется немного ближе к своей цели: в этом случае её можно считать сегодня 6-й крупнейшей экономикой в мире, причём от Германии, которая занимает 5-е место, она отстаёт пока всего на 5%. Однако к 2023 году, по прогнозам МВФ, Россия спустится на 7-е место, сообщается в статье.

Что касается цели «увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет», в настоящее время этот показатель составляет 72 года. Это незначительно ниже средних мировых показателей, однако на 10 лет меньше аналогичных средних показателей в странах с высоким уровнем доходов, подчёркивается в статье. По прогнозам ООН, Россия не сможет добиться увеличения средней продолжительности жизни до 78 лет как минимум до 2065 года.

Цель Путина «сделать Россию одной из 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» тоже выглядит довольно оптимистичной, поскольку в настоящее время она занимает лишь средние строчки среди членов Организации экономического сотрудничества и развития и очень сильно отстаёт от стран-лидеров, пишет Financial Times. И хотя результаты исследования, проведённого в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся стран — членов ОЭСР, показывают, что с 2003 года показатели 15-летних российских школьников выросли, особенно в области математики и чтения — но несмотря на все улучшения, Россия всё ещё очень далека от того, чтобы войти в первую десятку стран по качеству общего образования, говорится в статье.

Если рассматривать цель увеличить объёмы жилищного строительства в стране до 120 млн кв.м в год, то в настоящее время, по данным национальной статистической службы, эта сфера действительно переживает подъём. Но пока темпы жилищного строительства отстают от поставленной Путиным цели примерно на 40 млн кв.м в год, отмечается в статье. Кроме того, объёмы строительства сегодня на 8% меньше по сравнению с 2015 годом, когда оно было на пике, сообщает Financial Times.

В отношении цели увеличить объёмы экспорта «несырьевых неэнергетических товаров» до $250 млрд в год тоже возникают сомнения, поскольку значительную часть российского экспорта до сих пор составляет нефть, газ и другие природные ресурсы, констатирует автор. Государственная политика, направленная на развитие производства конкурентоспособных экспортных товаров, которую Россия проводила в течение последних нескольких лет, принесла пока «весьма ограниченные результаты» — и теперь, когда цены на нефть снова растут, стимулов для её реализации становится всё меньше, заключает Financial Times.