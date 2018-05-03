FT: чтобы оживить экономику России, Путин может решиться на компромисс с Западом

Владимир Путин размышляет над восстановлением отношений с Западом, поскольку санкции и «нарастающий международный конфликт» препятствуют восстановлению российской экономики, пишет Financial Times. Отмечается, что этому должно способствовать возможное назначение на высокий экономический пост Алексея Кудрина.
Президент России Владимир Путин размышляет над восстановлением отношений с Западом на фоне того, что санкции и «нарастающий международный конфликт» препятствуют восстановлению российской экономики, пишет Financial Times.
Отмечается, что в преддверии инаугурации Путин рассматривает возможность назначения Алексея Кудрина на высокий экономический пост.
«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Кудрин получит пост в президентской администрации. Его должность может звучать как-то так: представитель президента по вопросам международного экономического сотрудничества», — приводит издание слова государственного чиновника, имя которого не раскрывается.
Уточняется, что именно Кудрин написал экономическую стратегию на очередной президентский срок Путина, предложив провести ряд структурных реформ, таких как повышение пенсионного возраста и реорганизация правительства страны.
При этом издание сообщает, что назначение Кудрина, давнего политического партнёра и старшего экономического советника президента, может быть воспринято на Западе сигналом готовности президента России идти на компромисс.
«Это будет мощный сигнал, потому что Кудрин — единственный в высших эшелонах власти, с кем будут говорить на Западе и кому там определённо доверяют», — приводит Financial Times слова экономиста Евгения Гонтмахера.
По словам автора статьи, Путин триумфально выиграл выборы, пообещав увеличить расходы на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры. Однако президенту будет нелегко воплотить в жизнь данные обещания по трём основным причинам: экономический застой, изоляция России и необходимость сохранения власти после 2024 года.
Отмечается, что весьма сдержанная реакция Москвы на введение очередных санкций против России свидетельствует о том, что Путин ищет возможность для сотрудничества с Западом с целью ослабления давления.
По мнению одного из бывших российских чиновников, Россия никогда прежде так сильно не зависела от внешних факторов, принимая внутренние политические решения.
Издание сообщает, что уже в понедельник Владимир Путин сформирует новое правительство. Ожидается, что, как и прежде, пост премьер-министра страны займёт Дмитрий Медведев, однако его власть в экономической сфере на этот раз будет ограничена, для того чтобы предоставить Кудрину больший контроль над экономикой страны, пишет Financial Times.
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