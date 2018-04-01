Bild: немецкий футбольный клуб не дал в обиду «закадычного друга Путина»

«Ганновер 96» продолжил противостояние со своими болельщиками и взял под защиту «закадычного друга Путина», пишет Bild. Как отмечает таблоид, на стадион элементарно не разрешили пронести полотнище с лозунгом «Введите санкции против России и её пособников!», которое фанаты адресовали председателю наблюдательного совета своего клуба, экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру.

Немецкий футбольный клуб «Ганновер 96» продолжил противостояние со своими болельщиками и взял под защиту «путинского друга» — бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, пишет Bild.



До сих пор меры, которые ранее предприняло руководство клуба, были направлены против размещения на трибунах оскорбительных транспарантов, отмечает таблоид. Так, например, две недели назад фанатам не позволили развернуть целый ряд баннеров во время домашнего матча с «Аугсбургом».



И всё же тогда плакаты, на которых болельщики выражали своё собственное мнение, разрешили пронести на трибуны: в их числе баннер с призывом к президенту клуба Мартину Кинду уйти со своего поста, уточняет Bild.



Перед началом игры с «Лейпцигом», которая прошла вчера на стадионе в Ганновере, у местных болельщиков, однако, изъяли уже 40 транспарантов. И это притом что среди них были и такие, «где фанаты всего лишь воспользовались своим правом на свободное выражение мнения!» — негодует немецкое издание.



Один из баннеров был адресован председателю наблюдательного совета клуба «Ганновер 96», экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру. «Полотнище с лозунгом «Введите санкции против России и её пособников!» просто не разрешили пронести на стадион!» — возмущается Bild.



Это как раз то требование, которое ранее высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Глава украинского МИД призвал ввести санкции не только против президента России Владимира Путина, но и против «его закадычного друга Шрёдера», напоминает таблоид.



«Важно, чтобы санкции ввели не только против российских госкомпаний и членов правительства России, но и против тех, кто продвигает за границей проекты Путина. Герхард Шрёдер — это главный лоббист Путина во всём мире», — констатировал Климкин.



На вопрос журналиста Bild, почему баннер запретили пронести на трибуны, представитель футбольного клуба «Ганновер 96» ответил просто: «Мы — не платформа для политических заявлений. Здесь место только футболу».