ЛБ: Климкин предложил «трудоустроить» высланных из России британских дипломатов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил трудоустроить высланных из России британских дипломатов в своей стране. Как пишет «Левый берег», Климкин заявил, что министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону понравилась эта идея.
Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону понравилась идея украинского коллеги Павла Климкина принять на Украине высланных из России дипломатов, пишет «Левый берег».
«Выразил нашу солидарность Борису. Заверил, что буду рад приветствовать британских дипломатов и сотрудников British Council, которых высылают из России. Ему эта идея понравилась», — написал Климкин в Twitter и прикрепил фото со встречи с Джонсоном в Брюсселе.
По словам Климкина, дипломаты, высланные из России, всегда найдут тёплый приём на Украине.
Как напоминает издание, 18 марта Климкин предложил Джонсону трудоустроить на Украине высланных из России британских дипломатов.
«Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву», — написал Климкин.
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