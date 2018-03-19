ЛБ: Климкин предложил «трудоустроить» высланных из России британских дипломатов

01:16 Володин передал новому президенту Бразилии приветствие от Путина Председатель Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Бразилии Жаиру Болсонару поздравления и слова приветствия от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

00:59 Боевики обстреляли населённые пункты в двух провинциях САР и окрестностях Алеппо Боевики обстреляли несколько населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и на северо-западной окраине города Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

00:46 Пострадавшего при ЧП в Магнитогорске ребёнка доставили в НИИ Рошаля Младенца, который был найден живым под завалами дома в Магнитогорске, доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве. Об этом информирует РИА Новости.

00:30 На месте ЧП в Магнитогорске работают более 100 следователей и криминалистов Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске работает усиленная следственная группа, в составе которой более 100 следователей и криминалистов.

00:15 Помпео и Нетаньяху провели встречу в Бразилии Госсекретарь США Майк Помпео и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху провели встречу в Бразилии.

00:05 Свищёв заявил, что USADA пора прекратить лезть не в свои дела Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал слова генерального директора Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта, призвавшего к отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за невыполнения в срок требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предоставлению данных московской антидопинговой лаборатории.

23:58 Три человека погибли в результате возгорания «Газели» в Магнитогорске Три человека погибли в результате хлопка газового оборудования в «Газели» в Магнитогорске, которое привело к возгоранию машины.

23:56 Бывший канадский хоккеист потерял золотую медаль МЧМ-1995 после матча России и Канады Бывший нападающий «Каролина Харрикейнз» и «Торонто Мэйпл Лифс» Джефф О’Нилл, ныне работающий хоккейным аналитиком на телеканале TSN, потерял свою золотую медаль молодёжного чемпионата мира 1995 года.

23:43 На обслуживание госдолга в 2019 году Украина направит более 145 млрд гривен На обслуживание государственного долга Украина в 2019 году направит более 145 млрд гривен, что составляет 13,06% всех расходов бюджета на текущий год.

23:32 Шведский биатлонист Самуэльссон считает, что WADA не должно идти на компромисс с РУСАДА Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный частыми высказываниями о допинге, прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.

23:30 В МВД рассказали о возгорании автомобиля в Магнитогорске В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что возгорание «газели» в Магнитогорске произошло из-за хлопка, вызванного неисправностью газового оборудования.

23:24 Британский журналист заявил, что WADA не важен дедлайн, если будет предоставлен полный доступ к данным лаборатории Британский журналист Ник Батлер прокомментировал ситуацию с непредоставлением экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.

23:21 В Свердловской области возбудили дело после схода с рельсов 18 вагонов Следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов 18 вагонов грузового поезда в Свердловской области.

23:09 Роналду сообщил, что вернётся в сборную Португалии в 2019 году Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сообщил, что в 2019 году вернётся к выступлениям за сборную Португалии по футболу.

23:00 Самолёт с пострадавшим при ЧП в Магнитогорске ребёнком приземлился в Москве Министерство здравоохранения России сообщило, что самолёт с младенцем, который был найден живым под завалами дома в Магнитогорске, приземлился в московском аэропорту.

22:51 «Тоттенхэм» одержал разгромную победу над «Кардиффом» в матче АПЛ Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал разгромную победу над «Кардифф Сити» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

22:31 Глава МОК заявил, что ОКР уже понёс своё наказание за манипуляции с пробами на Играх в Сочи Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что Олимпийский комитет России (ОКР) уже понёс достаточное наказание по обвинениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в государственной поддержке допинга.

22:30 Болсонару поблагодарил Трампа за поддержку Президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за поддержку.

22:18 Хачанов проиграл Вавринке на старте турнира ATP в Дохе Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от швейцарца Стэна Вавринки в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в катарской Дохе.

22:13 «Арсенал» разгромил «Фулхэм» в матче АПЛ Лондонский «Арсенал» одержал уверенную победу над столичным «Фулхэмом» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

22:06 Три человека пострадали при возгорании микроавтобуса в Магнитогорске Три человека получили травмы в результате возгорания микроавтобуса в Магнитогорске.

21:52 В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры В центре Киева на площади Независимости завершился факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

21:38 Трамп заявил о поддержке Болсонару со стороны США Американский лидер Дональд Трамп поздравил президента Бразилии Жаира Болсонару с официальным вступлением в должность главы государства и заявил, что США поддерживают его.

21:22 Путин поблагодарил работающих на месте ЧП в Магнитогорске спасателей Президент России Владимир Путин выразил благодарность спасателям, работающим на месте обрушения дома в Магнитогорске.

21:06 В WADA прокомментировали непредоставление данных московской лаборатории в срок Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) опубликовали заявление в связи с непредоставлением экспертам организации доступа к данным московской антидопинговой лаборатории в отведённые сроки.

20:52 Самолёт с пострадавшим при ЧП в Магнитогорске младенцем вылетел в Москву Самолёт с маленьким ребёнком, который пострадал при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, отправился в Москву.

20:36 Болсонару официально вступил в должность президента Бразилии Победивший на выборах президента Бразилии Жаир Болсонару официально вступил в должность главы государства.

20:24 Главное управление СК по особо важным делам будет расследовать ЧП в Магнитогорске В Следственном комитете заявили, что расследованием уголовного дела в связи с произошедшим в Магнитогорске займётся Главное управление по расследованию особо важных дел.

20:12 В Бразилии один человек погиб в результате падения вертолёта рядом с жилыми домами В бразильском муниципалитете Убатуба по меньшей мере один человек погиб в результате падения вертолёта на оживлённую улицу.

19:58 В Магнитогорске из-под завалов дома извлекли тело девятого погибшего В МЧС заявили, что спасателям удалось извлечь из-под завалов дома в Магнитогорске тело девятого погибшего.

19:42 Глава UFC: повторный бой Макгрегора и Нурмагомедова состоится в 2019 году Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что между действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится повторный бой.

19:32 Кобаяси во второй раз выиграл этап «Турне четырёх трамплинов», Климов — 16-й Японец Рёю Кобаяси выиграл второй этап «Турне четырёх трамплинов», прошедший в немецком Гармиш-Партенкирхене.

19:24 Федерер обыграл Серену Уильямс в матче Кубка Хопмана На теннисном турнире Кубок Хопмана в Австралии состоялась встреча в смешанном разряде между швейцарцем Роджером Федерером и американкой Сереной Уильямс.

19:24 Трамп заявил, что демократов не волнуют открытые границы США Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Демократическую партию не заботит проблема открытых границ США.

19:08 Спасатели заявили о попытках извлечь девятого погибшего из-под завалов в Магнитогорске Спасатели обнаружили девятого погибшего от взрыва в Магнитогорске и в настоящий момент пытаются извлечь тело из-под завалов.

18:58 В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.

18:49 Бастрыкин прибыл на место ЧП в Магнитогорске Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл на место ЧП в Магнитогорске, где в результате обрушения подъезда многоквартирного дома из-за взрыва газа погибли люди.

18:44 В Киеве начался факельный марш в честь дня рождения Бандеры В Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.

18:43 Черчесов рассказал, кто мог бы сыграть его в фильме о ЧМ-2018 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, кто мог бы его сыграть в фильме о чемпионате мира по футболу 2018 года.

18:41 СМИ: Самолёт вынужденно сел в Воронеже из-за поведения экс-хоккеиста сборной России Причиной вынужденной посадки самолёта в Воронеже, следовавшего из Сочи в Москву, стало поведение чемпиона мира по хоккею 2009 года в составе сборной России Олега Сапрыкина.

18:33 В Совфеде отреагировали на заявление Абэ о Курильских островах Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что о передаче Японии части Курильских островов не может быть и речи.

18:24 Черчесов рассказал, при каком условии сбреет «усы надежды» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, при каком условии он сбреет «усы надежды».

18:22 В МЧС Москвы предупредили об усилении ветра и снеге В Главном управлении МЧС по Москве предупредили о том, что в российской столице 1 и 2 января ожидается сильный ветер и снег.

18:13 Главу «Мосгорпарка» назначили исполняющим обязанности директора парка Горького Руководитель государственного казённого учреждения «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев был назначен исполняющим обязанности директора Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

18:05 АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии Российские атомные электростанции в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии — 204,275 млрд киловатт-часов.

17:58 Футболисты сборной России поздравили жителей страны с Новым годом Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала новогодние поздравления игроков национальной команды, адресованные жителям страны.

17:56 Спасатели продолжили разбор нижних завалов на месте ЧП в Магнитогорске Спасатели в Магнитогорске демонтировали опасные конструкции и продолжили разбор нижних завалов, под которыми могут находиться люди. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

17:48 Двое футболистов ЦСКА вошли в топ-50 перспективных молодых игроков Европы по версии УЕФА Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала список из 50 перспективных молодых игроков, которые к концу 2019 года могут стать звёздами европейского футбола.

17:48 Один человек погиб в результате пожара в Риге Один человек погиб и шестеро пострадали в результате пожара в квартире в Риге.