Express: для «Либеральных демократов» отравление Скрипаля — аргумент против брексита

Ожидается, что на сегодняшней конференции по брекситу, когда речь зайдёт об отравлении химическим веществом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, лидер британской Партии либеральных демократов Винс Кейбл заявит, что Великобритания обезопасит себя от подобных нападений в будущем, если останется в Евросоюзе, сообщает Daily Express. По мнению Кейбла, выход из ЕС в такое непредсказуемое время — это проявление «крайнего безрассудства».

Ожидается, что на сегодняшней конференции по брекситу, когда речь зайдёт об отравлении химическим веществом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, лидер британской Партии либеральных демократов Винс Кейбл заявит, что Великобритания обезопасит себя от подобных нападений в будущем, если останется в Евросоюзе, сообщает Daily Express.

Кейбл, который призывает провести второй референдум по брекситу, должен отметить, что выход из ЕС в такой непредсказуемый период в мировой геополитике станет проявлением «крайнего безрассудства», учитывая, что Великобритании угрожает война с Россией, торговая война с США и растущее влияние Китая.

Ожидается, что лидер либеральных демократов раскритикует «любительский» подход правительства к выходу из блока и отказ менять свою позицию, даже несмотря на то, что, согласно прогнозам, после разрыва с ЕС дела у Великобритании неизбежно пойдут в худшую сторону, пишет британское издание.

По мнению Кейбла, из-за того, что мир становится «очень опасным местом», население Великобритании будет в безопасности, если страна проявит солидарность со своими европейскими союзниками вместо того, чтобы проходить через это в одиночку.

«За последние две недели мы стали свидетелями агрессивных действий России, поэтому нам необходима солидарность с нашими европейскими союзниками», — говорится в тексте сегодняшнего выступления Винса Кейбла.

Бывший министр по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования также упомянет о том, что Великобританию могут «вытеснить» из европейских и мировых рынков, если президент США Дональд Трамп перейдёт от угроз торговой войны к действиям, утверждает Daily Express.

«Мы стали свидетелями того, как Трамп встал на путь торговой войны и экономического национализма, — считает Винс Кейбл. — Великобритания сейчас рискует быть вытесненной с подлинно свободного европейского рынка и из остального мира из-за повышения торговых барьеров».

«Мы видели, как менее благосклонный Китай начинает подниматься, не обращая большого внимания на политику развития «глобальной Великобритании», которую проводит Тереза Мэй», — говорится в тексте доклада.

Как сообщает Daily Express, ожидается, что лидер либеральных демократов Кейбл также обрушится с критикой на подход Мэй к решению проблемы брексита и сравнит правительство с «неподготовленным альпинистом-любителем».

«Британское правительство ведёт себя как альпинист-любитель, который, решив, что, раз уж он запланировал отправиться в горы, менять планы не стоит, даже несмотря на тот факт, что на пути его ожидают бури и у него нет с собой ни карты, ни компаса, ни подходящей одежды», — говорится в тексте выступления Винса Кейбла.