Rzeczpospolita: Украина продолжает отказываться от своего коммунистического прошлого

Украинские власти решили провести очередную волну декоммунизации, пишет Rzeczpospolita. Вслед за изменением названий городов, которые ранее носили имена большевистских деятелей Кирова и Петровского, будут изменены также названия областей, которые остались с прежними названиями. Таким образом Кировоградская область будет сейчас называться Кропивницкой, а Днепропетровская — Днепровской.

Комиссия Верховной Рады Украины по вопросам строительства, региональной политики и самоуправления поддержала смену названий двух областей на Украине. «Это колосья пакета декоммунизационных законов, которые парламент принял в апреле 2015 года», — пишет Rzeczpospolita.



«В 2016 году, в результате декоммунизационных законов на Украине были изменены названия более 600 местностей. Изменены были также названия городов и деревень в аннексированном Россией в 2014 году Крыму, а также занятом сепаратистами Донбассе», — напоминает польское издание.

Принятые тогда законы запрещают пропаганду коммунизма и нацизма, их символов, а также признают преступной «коммунистическую тоталитарную систему 1917-1991 годов», объясняет Rzeczpospolita.

В рамках декоммунзации в 2016 году помимо прочих было изменено название милионного города Днепропетровска. Сейчас его называется Днепр — по названию протекающей через город реки. До этого ассоциация была именно с Григорием Петровским, большевистским деятелем. Название города изменено, но область, продолжала оставаться Днепропетровской.

Так же обстояло дело с Кировоградской областью, где находится город Кропивницкий, бывший Кировоград.

«Сергей Киров был коммунистическим преступником, который отправил на тот свет много человек, в том числе наших земляков», — говорил в 2010 году глава партии «Наша Украина» в Кировоградском совете Александр Дануца. Представители социалистов воздерживались тогда от прославления достоинств большевика, но в то же время убеждали, что смена названия города во времена финансового кризиса будет слишком затратной. А до 1934 года Кировоград носил название Зиновьевск — в честь известного большевика Григория Зиновьева.

Комитет поддержал смену названий, предложенную обоими регионами. Кировоградская область будет называться Кропивницкой, а Днепропетровская — Днепровской.

Однако, этого ещё не достаточно для официальной смены названий. Названия областей записаны в украинскую конституцию (статья 133), а для их смены нужно больше двух третей голосов в Верховной Раде Украины, резюмирует Rzeczpospolita.