ICTV: Киев грозит Италии ссорой за слова дипломата о волеизъявлении Крыма Итальянский посол в Москве Чезаре Мария Рагальини выразил сомнения в эффективности западных санкций против России и подчеркнул, что ЕС не удалось вывести Киев из зоны исторического влияния России даже за счёт политизированных переговоров об ассоциации с Украиной. Рагальини также отметил, что Крым проголосовал за свою независимость от Киева. Эти заявления итальянского посла вызвали возмущение со стороны украинских дипломатов, которые потребовали от Рима «принять меры», сообщает ICTV. 28 июля 2017 ICTV

ICTV: в Раде не исключают размещения военных резервов США на Украине В рамках готовящегося соглашения по безопасности на Украине могут быть размещены военные резервы США, заявил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий. Он отметил, что данное соглашение также предоставляет прерогативное право на предоставление Украине оборонного летального оружия и этот вопрос уже обсуждается в Пентагоне, сообщает ICTV. 20 июня 2017 ICTV

ICTV: Украинцы посчитали своих друзей в России На Украине опубликовали список «украинских друзей в стране-агрессоре». Как передает ICTV, в него вошли Михаил Ходорковский, Григорий Явлинский, Алексей Навальный, Михаил Касьянов, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова и другие политики и общественные деятели, которые, по мнению экспертов, «организуют, если понадобится, Майдан в Москве». 14 июля 2016 ICTV

ICTV не обнаружил на сайте ООН «шокирующих» слов Пан Ги Муна о России В опубликованной на сайте ООН речи Пан Ги Муна, которую он произнес на Петербургском международном экономическом форуме, отсутствуют слова о важной роли России в урегулировании кризиса на Украине, вызвавшие бурную реакцию со стороны официального Киева, сообщает украинский ICTV. Впрочем, представитель генсека ​Стефан Дюжаррик заверил, что Пан Ги Мун не намерен отказываться от своих заявлений, отмечает телеканал. 17 июня 2016 ICTV

На Украине предложили «декоммунизировать» русские фамилии Петру Порошенко предложили изменить все русские имена и фамилии в стране на украинский лад. Как сообщает ICTV, автор петиции, размещенной на сайте главы государства, также предлагает понижать в правах или лишать гражданства всех несогласных с данной идеей. 20 апреля 2016 ICTV

Райс: Союзники помешали защитить Украину от «российской экспансии» Как рассказала в интервью ICTV экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, она и ее шеф Джордж Буш в свое время многое сделали, для того чтобы Украина и Грузия стали частью НАТО. Но помешали союзники – Германия и Франция. По мнению Райс, Киев заслужил право на защиту от «российской экспансии» – в том числе с помощью американского оружия. 14 марта 2016 ICTV

ICTV: Украинские «герои» оказались садистами и извращенцами «Героев АТО» – бойцов так называемой добровольческой роты «Торнадо» и их командира обвиняют в жестоких преступлениях, в том числе сексуального и насильственного характера. По данным следствия, они похищали, грабили и истязали жителей Донбасса, снимая происходящее на камеру. Однако, как сообщает ICTV, сами подозреваемые открещиваются от обвинений и заявляют, что их преследуют из-за гражданской позиции. 27 января 2016 ICTV

ICTV: Грибаускайте пообещала Украине безвизовый режим, а России – санкции В интервью телеканалу ICTV президент Литвы Даля Грибаускайте выразила уверенность в том, что Украине будет предоставлен безвизовый режим с ЕС к концу 2016 года, поскольку Киев проделал «огромную работу по подготовке к либерализации» страны. Вместе с тем она пообещала, что западные санкции против России останутся в силе до тех пор, пока она не выполнит условия Минских соглашений, а на данный момент этого не произошло. 18 января 2016 ICTV

ICTV: Российский оппозиционер сбежал от тюрьмы на Украину Российский оппозиционер Владимир Ионов, чтобы избежать тюремного заключения за критику властей, нелегально перешел границу с Украиной. Как сообщает ICTV, 76-летний активист планирует не только попросить в Киеве политического убежища, но и жениться на своей соратнице, которая и надоумила его на побег. 24 декабря 2015 ICTV

Украинский телеканал рассказал о мародерстве ВСУ в Донбассе Украинский телеканал ICTV выпустил в эфир репортаж, посвященный мародерству в Донбассе. В нем открытым текстом утверждается, что покинутые дома грабят не пророссийские ополченцы, а солдаты украинской армии. 13 декабря 2015 ICTV