ICTV: Зеленский рассказал, когда Крым вернётся в состав Украины

В интервью каналу ICTV кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский высказал мнение о том, когда Крым вернётся под контроль Киева. По его словам, случится это после того, как в России произойдёт смена власти.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, кандидат в президенты Украины: Ну, а Крым вернётся, мы же с вами понимаем, когда. Ну?
Когда?
ЖУРНАЛИСТКА: Когда?
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Когда будет смена власти в России. Я не думаю, что сегодня представители Российской Федерации... Я не знаю, что там… Наш президент, правда, сказал, что после выборов он вернёт Крым… после второго тура. Ну, вот, я не представляю, как это сделать.
Ради справедливости, он немножко не так сказал.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Да, а скажите, пожалуйста, как он сказал.
Он сказал, что сразу после второго тура в случае победы он инициирует серьёзные шаги по возвращению, а не вернёт (Крым. — ИноТВ).
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: А до сих пор были несерьёзные? Ну, неважно.
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