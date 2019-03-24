ICTV: Зеленский рассказал, когда Крым вернётся в состав Украины

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, кандидат в президенты Украины: Ну, а Крым вернётся, мы же с вами понимаем, когда. Ну?

Когда?

ЖУРНАЛИСТКА: Когда?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Когда будет смена власти в России. Я не думаю, что сегодня представители Российской Федерации... Я не знаю, что там… Наш президент, правда, сказал, что после выборов он вернёт Крым… после второго тура. Ну, вот, я не представляю, как это сделать.

Ради справедливости, он немножко не так сказал.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Да, а скажите, пожалуйста, как он сказал.

Он сказал, что сразу после второго тура в случае победы он инициирует серьёзные шаги по возвращению, а не вернёт (Крым. — ИноТВ).

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: А до сих пор были несерьёзные? Ну, неважно.

Дата выхода в эфир 22 марта 2019 года.