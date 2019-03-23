Обозреватель Bloomberg: разочаровавшись в Порошенко, украинские реформаторы делают ставку на Зеленского

Бывшие члены украинского правительства Айварас Абромавичус и Александр Данилюк вошли в команду кандидата в президенты Владимира Зеленского. Они надеются, что в случае победы на выборах юморист последует их советам и проведёт в стране радикальные реформы, осуществить которые им помешал действующий глава государства Пётр Порошенко, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

Возможно, вскоре украинскому президенту придётся расплачиваться за то, что он позволил своему правительству выгнать реформаторов, присоединившихся к нему после «народного восстания» 2014 года. Некоторые из них встали на сторону выступающего против истеблишмента кандидата, юмориста Владимира Зеленского, в надежде «вернуться к власти, взять реванш и провести политику, которая оказалась невозможной при Порошенко», пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.

По его словам, бывший министр экономического развития Айварас Абромавичус и экс-министр финансов Александр Данилюк известны своим «неприятием коррупции» и приверженностью западном пути развития для Украины. В настоящий момент оба работают с Зеленским против Порошенко.

Спустя пять лет после свержения «коррумпированной администрации» президента Виктора Януковича Украина остаётся самой бедной страной Европы наравне с Молдавией. Из-за отсутствия улучшений украинские избиратели жаждут увидеть новые лица в политике.

Зеленский, который известен благодаря комедийному шоу «95 квартал» и своим продюсерским качествам, построил свою карьеру на высмеивании политиков. Его популярность также связана с сериалом «Слуга народа», в котором он играет скромного учителя, волею случая ставшего во главе Украины.

Этот «послужной список» позволил Зеленскому возглавить президентскую гонку. Но на его пути есть множество трудностей, вот почему ему едва ли удастся победить Порошенко в первом туре.

Одна из проблем Зеленского — отсутствие компетентности, которую его штаб пытается скрыть. Они следят, чтобы при критике действующих властей он не вдавался в подробности о налоговой политике или шагах по решению «украинского конфликта с Россией». Другая трудность —юморист выглядит неубедительным в роли лидера военного времени.

Но, пожалуй, наибольший недостаток — это связь Зеленского с беглым украинским олигархом Игорем Коломойским. Его телеканала «1 + 1» является основным покупателем продукции юмориста.

У Абромавичуса и Данилюка есть собственные объяснения, почему они закрывают глаза на эти проблемы и поддерживают Зеленского.

Абромавичус вошёл в состав украинского правительства в 2014 году. Он провёл «успешную» реформу государственных закупок и добивался более эффективного управления государственными предприятиями.

В 2016 году Абромавичус подал в отставку, обвинив связанного с Порошенко человека во вмешательстве в его реформы. Несколько недель назад Зеленский попросил его поделиться опытом управления и идеями, а также помочь в общении с инвесторами, деловыми лидерами и западными партнёрами.

«Я считаю, что он умеет слушать, быстро учится и является хорошим человеком. Все на Украине знают, что делать, но нет политической воли. Зеленский может быть той надеждой, платформой, с помощью которой люди с необходимой политической волей смогут получить значительное влияние», — заявил Абромавичус в интервью журналисту.

По словам экс-министра, Зеленский пообещал отказаться от украинского стиля ведения политики, в основе которого личная преданность и семейные связи. Он также отметил, что ему импонирует стремление юмориста избегать формальностей, например, приходить на деловые встречи в футболке.

Абромавичус усомнился, что Коломойский будет оказывать заметное влияние на политику Зеленского. Хотя бы потому, что стремление юмориста помочь своему партнёру по бизнесу в течение первых 100 дней его срока будут ограничены из-за предвыборной кампании в парламент.

Данилюк расстался со своей должностью в правительстве прошлым летом после двух лет работы. Он был уволен премьер Владимиром Гройсманом из-за его кампании против двух высокопоставленных чиновников, которых экс-министр обвинил во взяточничестве.

По признанию Данилюка, он опасается, что в какой-то момент рядом с Зеленским может появиться Коломойский. «Я не могут даже стоять рядом с этим существом, потому что это очень негативно скажется на моей репутации», — заявил он.

«Но я смотрю на вещи шире. Разумеется, я разочарован, что нет идеального кандидата. Но мне бы не хотелось, чтобы Порошенко остался на второй срок, потому что это навредит нашей стране», — добавил Данилюк.

Экс-министр надеется, что Зеленский последует его совету и примет «радикальный курс», в том числе проведёт давно назревшую реформу коррумпированной судебной системы и спецслужб, которые обирают бизнес. Абромавичус тоже ожидает, что поддерживаемый им кандидат пойдёт на «жёсткие шаги», чтобы улучшить ситуацию с правом в стране и остановит правоохранительные органы от вмешательства в частный сектор, но в то же время будет чётко следовать налоговой политике в соответствии с руководством МВФ.

Несмотря на неутешительные результаты опросов общественного мнения, команда Порошенко уверена в его победе. Повсюду встречающиеся в Киеве плакаты гласят: «Кандидатов много, но президент один». Аналогичный слоган «антагонист Порошенко», российский лидер Владимир Путин, использовал во время предвыборной кампании 2012 года, обращает внимание автор статьи.

Источник в штабе Порошенко сообщил Бершидскому, что у действующего главы государства нет запасного плана. Его советники отказываются обсуждать, что ему следует делать во время парламентских выборах, если он проиграет президентские.

Зеленский пока не предложил должности поддерживающим его экс-министрам. Впрочем, Данилюк и Абромавичус уже сделали успешные карьеры в частном секторе. По их мнению, они также вполне преуспели в государственном управлении и «приносили пользу Украине», пока им не помешали.

По мнению публициста, готовность Порошенко их отпустить открыла дверь для Зеленского. Его шоу имеют отчётливый постсоветский колорит, призванный вызвать симпатию у патриотов, ранее симпатизировавших Порошенко, которые хотят, чтобы их страна стала более европейской

«Эта аудитория хотела бы, чтобы разрыв с прошлым происходил быстрее и чтобы меритократическая система заменила архаическую почти первобытную систему, которая существовала на Украине до и после обретения ею независимости. Чтобы завоевать поддержку этих избирателей, Абромавичус и Данилюк — одни из самых лучших союзников, которые может иметь кандидат. Если Порошенко одолеет Зеленского сейчас, то он одолеет и их, записав победу на счёт старой системы», — заключает Леонид Бершидский.