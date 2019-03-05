1+1: комик Зеленский продолжает возглавлять предвыборную гонку

18:43 Бодров-старший рассказал о фильме про Михаила Калашникова Российский режиссёр, сценарист и продюсер Сергей Бодров — старший рассказал о подготовке биографического фильма о конструкторе стрелкового оружия Михаила Калашникова.

18:38 Мать нигерийского футболиста «Бордо» Калу отпущена похитителями на свободу Мать нападающего сборной Нигерии и клуба французской Лиги 1 «Бордо» Самуэля Калу отпущена на свободу и уже воссоединилась с родными.

18:36 Пентагон планирует усилить потенциал войск США в Европе для сдерживания России Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что европейское командование вооружённых сил США нуждается в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в рамках «Европейской оборонной инициативы».

18:34 Эксперт оценил заявление Медведева о транзите газа через Украину Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева об условиях сохранения газового транзита через Украину.

18:32 В Совфеде прокомментировали отказ во въезде в Чехию представителю МИД России Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с Nation News прокомментировал отказ во въезде на территорию Чехии российскому дипломату, направлявшемуся в страну в составе официальной делегации на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

18:28 Посольство России пригласило спецслужбы Британии на день открытых дверей Посольство России в Лондоне иронично отреагировало на сообщения в британских СМИ о некой «необычной активности» в дипмиссии в канун отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

18:26 Женская сборная России по кёрлингу победила Швейцарию на Универсиаде-2019 Сборная России по кёрлингу смогла обыграть Швейцарию в рамках соревнований женских команд на ХХІХ Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске.

18:17 Капитан сборной России по хоккею с шайбой Руденков доволен победой над США в рамках Универсиады Капитан сборной России по хоккею с шайбой доволен итоговым результатом в матче с США на Универсиаде в Красноярске. Он отметил силу соперников и непредсказуемость каждой отдельно взятой игры.

18:15 Более 124 тысяч человек остались без света в Новороссийске Более 124 тыс. человек остались без электричества в Новороссийске в результате аварии на подстанции.

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18:00 В Гидрометцентре предупредили о скачках атмосферного давления в Москве В Москве на этой неделе прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, которые могут негативно повлиять на состояние метеочувствительных людей. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

17:56 СМИ: Александр Емельяненко подал прошение в суд о замене ареста денежным штрафом Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, арестованный на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции, подал прошение в Ставропольский краевой суд о замене меры наказания в пользу денежного штрафа.

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17:54 Трамп назвал безумцами начавших новое расследование против него Президент США Дональд Трамп назвал безумцами конгрессменов, которые начали расширенное расследование в отношении него. По словам главы государства, запросы от следственной группы направлены невиновным людям для их преследования.

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16:29 Глава Футбольного союза ДНР прокомментировал невызов Ракицкого в сборную Украины Глава Футбольного союза Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Петров считает, что защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий достоин получить вызов в сборную Украины.

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