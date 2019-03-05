1+1 Оригинал

1+1: комик Зеленский продолжает возглавлять предвыборную гонку

Материал представлен в переводе ИноТВ
Согласно результатам опросов, комик Владимир Зеленский продолжает возглавлять предвыборную гонку на Украине. Как передаёт «1+1», за Зеленского готовы проголосовать почти четверть опрошенных.

Владимир Зеленский продолжает возглавлять рейтинги. Группа «Рейтинг» обнародовала новые данные социологических исследований. По состоянию на конец февраля 2019 года, за Зеленского готовы проголосовать чуть ли не четверть опрошенных.

Вторую строчку делят между собой действующий президент Пётр Порошенко и лидер БЮТ Юлия Тимошенко. У них немногим более 16%.

У бывшего регионала Юрия Бойко — 11,3%, у Анатолия Гриценко — 7,7%.

Дата выхода в эфир 04 марта 2019 года. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
1+1 Украина Европа
теги
Владимир Зеленский выборы исследование опрос Петр Порошенко президентские выборы Юлия Тимошенко
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров