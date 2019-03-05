1+1: комик Зеленский продолжает возглавлять предвыборную гонку

Согласно результатам опросов, комик Владимир Зеленский продолжает возглавлять предвыборную гонку на Украине. Как передаёт «1+1», за Зеленского готовы проголосовать почти четверть опрошенных.
Владимир Зеленский продолжает возглавлять рейтинги. Группа «Рейтинг» обнародовала новые данные социологических исследований. По состоянию на конец февраля 2019 года, за Зеленского готовы проголосовать чуть ли не четверть опрошенных.
Вторую строчку делят между собой действующий президент Пётр Порошенко и лидер БЮТ Юлия Тимошенко. У них немногим более 16%.
У бывшего регионала Юрия Бойко — 11,3%, у Анатолия Гриценко — 7,7%.
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что европейское командование вооружённых сил США нуждается в дополнительных авиационных и морских силах для сдерживания России в рамках «Европейской оборонной инициативы».
Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с Nation News прокомментировал отказ во въезде на территорию Чехии российскому дипломату, направлявшемуся в страну в составе официальной делегации на заседание двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Посольство России в Лондоне иронично отреагировало на сообщения в британских СМИ о некой «необычной активности» в дипмиссии в канун отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Нападающий университетской сборной России Егор Морозов после победного матча с США (3:2) на Универсиаде в Красноярске рассказал об эмоциях от решающего взятия ворот и поделился мнением об упущенном преимуществе в две шайбы.
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, арестованный на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции, подал прошение в Ставропольский краевой суд о замене меры наказания в пользу денежного штрафа.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН прокомментировал отказ бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон от намерения баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Президент США Дональд Трамп назвал безумцами конгрессменов, которые начали расширенное расследование в отношении него. По словам главы государства, запросы от следственной группы направлены невиновным людям для их преследования.
Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский в беседе с НСН прокомментировал сообщения о втором в мире пациенте, полностью излечившемся от ВИЧ.
Полковник американских сухопутных войск Шон Райан заявил, что коалиция США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* отрицает информацию об использовании белого фосфора в сирийской деревне Багуз.
Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с «Невскими новостями» прокомментировал заявление представителей Госдепа о готовности к переговорам с Россией по контролю над вооружениями на определённых условиях.
Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии объявило о раскрытии деятельности преступной группировки, которая занималась организацией матчей с фиксированным результатом в игровых видах спорта, а также подкупом спортсменов.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление директора «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что компания в конце апреля планирует подать в Еврокомиссию жалобу на «Газпром».
Главный рефери Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Артём Анисимов пересмотрел спорный эпизод четвёртого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Спартак» — СКА и выразил мнение, что арбитры встречи пропустили нарушение правил за несколько секунд до решающей шайбы питерцев.
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон заявил, что рассчитывает на заключение соглашения с российским форвардом челябинского «Трактора» Виталием Кравцовым в ближайшее время.
Глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин назвал «совершенно безбашенным» заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об усилении экономического давления на Кубу.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал RT заявление главы Минпромторга Чехии Марты Новаковой о том, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» по совокупности многих факторов является выгодной для страны.
Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал информацию о самочувствии нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, который содержится в СИЗО «Бутырка» в Москве.