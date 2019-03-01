Зеленский: избежать переговоров Украины и России не удастся

Прекратить войну в Донбассе возможно только путём переговоров, уверен кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Как пишет «Телеканал новин 24», Зеленский также добавил, что Киеву нужно будет договариваться с Россией, а также привлечь к переговорам Великобританию и США.
Главная цель будущего президента в вопросе решения проблемы войны в Донбассе — это сохранить жизни, а для этого нужно идти на переговоры. Как передаёт «Телеканал новин 24», такое мнение высказал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
По его словам, первый шаг к завершению войны — это прекращение огня, а сделать это возможно только путём переговоров. Причём необходимо расширить стол переговоров: привлечь Британию и США.
«У нас война между Украиной и Россией, поэтому избежать переговоров между нами не удастся. Но людьми и территориями мы не торгуем», — заявил Зеленский.
Как напоминает украинский канал, сегодня социологические опросы свидетельствуют о лидерстве Владимира Зеленского в президентской гонке 2019 года.
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