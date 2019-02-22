Les Echos: на Украине лидером президентской гонки стал новичок-комедиант

Соцопросы показывают, что комик Владимир Зеленский обходит своих конкурентов на украинских президентских выборах — Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, сообщает Les Echos. Как отмечается в материале французской газеты, популярность Зеленского строится на его критике в адрес нынешних политиков, и эту критику нельзя назвать необоснованной.

На Украине 31 марта начнётся первый тур президентских выборов — и за их ходом без сомнения «будет внимательно следить русский старший брат», пишет Les Echos. Как напоминает читателям обозреватель французского издания, Москва считает Киев «ключевым компонентом своей сферы влияния», а восток страны с 2014 года остаётся театром «вялотекущего конфликта» между «лоялистами и сепаратистами, пользующимися поддержкой российской армии».

Между тем, важной Украину считают и в Брюсселе, тем паче, что эта страна всё сильнее движется к интеграции с Европейским союзом, продолжает автор. По данным Les Echos, объём украинского экспорта в ЕС за минувший год впервые превысил $20 млрд, показав 17-процентный рост за 12 месяцев; таким образом Евросоюз уже сменил Россию в качестве главного рынка сбыта для Украины, подчёркивается в статье.

Укрепление торговых связей с Западом, впрочем, не сопровождается серьёзным улучшением уровня жизни 44 млн украинцев, признаёт обозреватель Les Echos. «Поскольку борьба с коррупцией буксует, как буксует и решение сепаратистского вопроса на востоке, нынешний президент Пётр Порошенко, как свидетельствуют опросы, испытывает трудности, — пишет он. — Судя по данным исследований, этого прозападного политика поддерживает лишь 11% населения, и он лишь на один процентный пункт опережает свою соперницу и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, которая умеет договариваться с российским президентом».

Удивительнее другое: обоих кандидатов опережает 41-летний актёр и предприниматель Владимир Зеленский — новичок в политике, изумляется автор. Зеленский никогда не занимал политических постов, а его опыт ограничивается тем, что он однажды сыграл президента Украины в телесериале, по сюжету которого его персонаж, никому не известный учитель, становится главой государства после того, как видео с его выступлением против коррупции появляется в интернете и становится «вирусным», упоминается в материале.

Об участии в выборах Зеленский объявил в конце декабря прошлого года, через шесть месяцев после создания собственной партии, названной в честь упомянутого сериала — и немедленно оказался лидером по опросам, отмечает обозреватель Les Echos: на данный момент он набирает от 16 до 20% голосов, что гарантирует ему участие во втором туре выборов, намеченном на 21 апреля. Секрет популярности актёра — его «не то чтобы необоснованная» критика по поводу коррумпированности и некомпетентности нынешнего политического класса, констатирует журналист.

По мысли автора, доводы Зеленского «нельзя назвать демагогией». Так председатель Евросовета Дональд Туск, который во вторник прибыл с визитом в Киев и в одном из выступлений предупредил украинцев об опасности «популизма и радикального национализма», а также междоусобиц, являющихся «подарком для России», «вряд ли имел в виду» кандидата-комедианта, предполагает автор. Как отмечает журналист, Зеленский поддержал «революцию» 2014 года и оказывал финансовую помощь украинским вооружённым силам. Вместе с тем, его предложения пока остаются «расплывчатыми», а отсутствие у него какого-либо политического опыта в стране с «массой сложных политтехнологических тонкостей» вряд ли пойдёт ему на пользу, напоследок подчёркивает он.