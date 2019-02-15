1+1: комик Зеленский лидирует в украинской предвыборной гонке

Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным социологическим институтом, Владимир Зеленский лидирует в украинской предвыборной гонке. Как передаёт «1+1», в случае выхода во второй тур звезда юмористического шоу выиграет и у Петра Порошенко, и у Юлии Тимошенко.

Владимир Зеленский улучшил свои позиции в президентском рейтинге. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного социологического института. Среди граждан, которые уже определились со своим выбором, в первом туре почти 27% готовы проголосовать за него, 17,7% — за действующего президента, и почти 16% — за Юлию Тимошенко. На четвёртой и пятой позициях — Юрий Бойко и Олег Ляшко, они набирают менее 10%.

Во втором туре руководитель «95 квартала» побеждает и Порошенко, и Тимошенко. Действующего президента Зеленский опережает на 21,5%. А вот в паре с лидером «Батькивщины» разрыв немного меньше, около 13%.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2019 года.