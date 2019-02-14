Hill: сенаторы США предложили новые санкции против России

Американские сенаторы предложили законопроект, который предусматривает новые санкции против России, так как Дональд Трамп, по их мнению, намеренно ничего не делает перед лицом «агрессии Кремля». Кроме того, они хотят обязать Госдепартамент определить, «не является ли Россия государством-спонсором терроризма», пишет The Hill.
Сенаторы из обеих партий американского парламента предложили законопроект о введении новых санкций против России, пишет The Hill. Они связаны с обвинениями России во «вмешательстве» в американские выборы 2016 года, а также с действиями России на Украине и в Сирии.
Инициаторами новых санкций стали Боб Менендес и Линдси Грэм. Они должны нанести удар по российской энергетике, финансовым институтам и «политическим фигурам, олигархам, членам семей и другим людям, которые прямо или косвенно способствуют незаконной и коррупционной деятельности на благо Владимира Путина».
Помимо санкций в законопроекте предлагается требовать согласие двух третей парламентариев, если США захотят выйти из НАТО. Кроме того, там есть предписание к Госдепартаменту определить, «не является ли Россия государством-спонсором терроризма», пишет издание.
По словам Менендеса, этот законопроект вызван тем, что конгресс «достиг точки кипения» из-за того, что Трамп якобы умышленно ничего не делает перед лицом агрессии Кремля. «Мы вносим предложение, чтобы наконец дать комплексный ответ на реальную угрозу со стороны Кремля и при этом дать нашим противникам кристально чёткий сигнал, что американский конгресс будет защищать наши институты, союзников и ценности, даже если президент решит этого не делать», — заявил Менендес.
Сенатор Грэм, в свою очередь, отметил, что санкции в этом законопроекте станут самыми тяжёлыми из всех, что они вводили.
Изначально этот законопроект появился ещё в августе 2018 года, когда законодатели опасались, что Россия попытается вмешаться в ход выборов-2018. Но тогда против высказались некоторые республиканцы, напоминает The Hill.
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