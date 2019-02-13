Sky News: Брюссель и Вашингтон объединили усилия ради новых санкций против России

ЕС и США решили координировать усилия в работе над новыми санкциями в отношении России, пишет Sky News. Западные страны считают, что до сих пор так и не дали адекватный ответ на арест украинских моряков в Керченском проливе. По словам источников канала, дипломатическим путём решить проблему так и не удалось, а Россия, по всей видимости, не стремится к разрядке.

Евросоюз и США вместе работают над новыми санкциями в отношении России за арест 24 украинских моряка в Керченском проливе, сообщает Sky News.

Как отмечают «европейские источники» канала, Брюссель и Вашингтон координируют свои действия, чтобы усилить негативное влияние западных экономических санкций на режим Владимира Путина. «Когда есть взаимопонимание, эффект получается сильнее», — прокомментировал один из анонимных источников.

Великобритания и ряд других европейских государств выступают за новые «ограничительные меры», о которых Брюссель доложен объявить в ближайшие недели. В понедельник 18 февраля министры иностранных дел стран ЕС должны будут обсуждать перспективу введения дополнительных санкций против в Москвы в рамках более масштабной темы о ситуации на Украине.

Как напоминает Sky News, 25 ноября прошлого года Россия задержала три корабля ВМС Украины и вместе с ними 24 моряка — они пытались пройти через Керченский пролив из Чёрного моря в Азовское. Пока Москва обвиняет украинцев в нарушении российских границ, а Киев всё отрицает, моряки остаются под арестом. Один из источников канала утверждает, что Россия до сих пор ограничивает проход кораблей через пролив, поэтому за последние два месяца интенсивность судоходства в регионе существенно снизилась.

Западные страны считают, что на сегодня реакция на действия России в Керченском проливе была слишком незначительной и таким образом «нарушение международного морского права» осталось безнаказанным. «Есть риск, что из-за отсутствия ответа Россия будет и дальше препятствовать судоходству в регионе, до тех пор пока меры не будут приняты», — отмечает Sky News.

Изначально некоторые страны ЕС надеялись, что ситуацию можно будет урегулировать дипломатическим путём. Но, как подчёркивает ресурс, «признаков того, что Москва планирует отпустить моряков, не наблюдается». «Ничто не указывает на то, что они хотят разрядить ситуацию», — заявил источник.

Новые санкции, вероятно, затронут «людей, ответственных за инцидент в Керченском проливе» — «больше имён, замороженных активов». Окончательное решение будет принято в течение следующих недель.