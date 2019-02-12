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Handelsblatt: торговля между Россией и Германией растёт, несмотря на угрозы США

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Товарооборот между Россией и ФРГ вновь вырос — и это несмотря на угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против немецких компаний, пишет Handelsblatt. Более того, подчёркивает журналист издания, Российская Федерация тем временем впервые с 2006 года достигла профицита торгового баланса с Китаем.
Handelsblatt: торговля между Россией и Германией растёт, несмотря на угрозы США
Reuters

Товарооборот между Российской Федерацией и Германией вновь вырос — и это несмотря на угрозы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа ввести санкции против немецких компаний, пишет газета Handelsblatt.

В 2018 году, уточняет автор статьи Матиас Брюгман, объём российско-немецкого товарооборота увеличился на 8,4% и составил €61,9 млрд. Об этом сообщает Российско-Германская внешнеторговая палата (AHK) со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства Германии.

При этом импорт товаров из России в ФРГ вырос по сравнению с прошлым годом на 14,7% и составил €36 млрд. Увеличился на 0,6% и немецкий экспорт в Российскую Федерацию — до €25,9 млрд, отмечает журналист Handelsblatt.

«Это улучшило наши ожидания на 2019 год», — заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

В 2014-2016 годах, напоминает Брюгман, товарооборот между Российской Федерацией и Германией сократился на 46%. Ситуацию тогда усугубили — «из-за российской аннексии украинского полуострова Крыма» — западные санкции и ответное российское эмбарго.

В то же время как в Российско-Германской внешнеторговой палате, так и в Восточном комитете германской экономики предупредили о негативных последствиях от возможных санкций Вашингтона против немецкого бизнеса. Дело в том, что уже давно глава Белого дома Дональд Трамп угрожает ввести санкции против всех фирм, которые принимают участие в проекте российского газопровода «Северный поток — 2», поясняет журналист издания.

Интересным автор статьи Матиас Брюгман также считает то, что Россия впервые с 2006 года достигла профицита торгового баланса с Китаем. По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации, товарооборот обеих стран в 2018 году вырос на 24,5% до $108,3 млрд. Российский экспорт в Китай составил $56,1 млрд, тогда как импорт из Китая в Россию — $52,2 млрд.

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