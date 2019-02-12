Handelsblatt: торговля между Россией и Германией растёт, несмотря на угрозы США

09:18 Медведев заявил о шансах на улучшение взаимодействия Москвы и Киева Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал второй тур президентских выборов на Украине, в которых побеждает шоумен Владимир Зеленский.

09:15 Агент баскетболиста Михайловского рассказал о цели на драфте НБА По словам представителя 18-летнего форварда саратовского «Автодора», цель игрока — быть выбранным в первом раунде грядущего драфта Национальной баскетбольной ассоциации.

09:09 Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов. Обращение политика распространил в Facebook его пресс-секретарь Юрий Карасир.

09:01 «Сан-Хосе» забил самый поздний гол в меньшинстве за всю историю плей-офф НХЛ Забив в меньшинстве во втором овертайме матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс» (2:1, 2ОТ), игроки «Сан-Хосе Шаркс» установили историческое достижение.

08:58 В ДТП с грузовиками на Кубе пострадали более 30 человек В результате ДТП с участием двух грузовиков на западе Кубы пострадали 32 человека, включая 12 детей.

08:51 Мбаппе заявил о намерении остаться в ПСЖ Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе рад возвращению в «Реал» Зинедина Зидана, однако планирует остаться в своей нынешней команде.

08:44 Зеленский после обработки 90% протоколов получает 73,18% голосов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,18% голосов по итогам обработки 90,25% протоколов. Соответствующие данные представлены Центральной избирательной комиссией.

08:42 В Забайкалье возросло число пострадавших из-за природных пожаров В Забайкальском крае число пострадавших в результате природных пожаров возросло до 34. Об этом заявила заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова.

08:38 «Портленд» и «Торонто» добились выездных побед в плей-офф НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Торонто Рапторс» добились выездных побед в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и находятся в одной победе от выхода в следующий этап.

08:34 Зеленского пригласили в Крым Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский может посетить Крым, чтобы понять выбор крымчан в 2014 году.

08:28 Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».

08:26 Медведев вошёл в топ-5 рейтинга лучших теннисистов мира В обновлённом списке лучших игроков мира Даниил Медведев поднялся на пятую строчку, лидер — серб Новак Джокович.

08:15 В Приморском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6 Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 на юге Приморского края. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на дежурного центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.

08:13 «Сан-Хосе» победил «Вегас» и сравнял счёт в серии первого раунда НХЛ В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» победил «Вегас Голден Найтс» во втором овертайме.

08:05 Цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

08:00 ЕС намерен улучшить имидж организаций гражданского общества на Украине Евросоюз ищет подрядчика для реализации проекта по «улучшению общественного восприятия» гражданской активности на Украине, а также в других странах «Восточного партнёрства». С соответствующим документом ознакомился RT.

07:54 Украинские СМИ рассказали о биографии супруги Зеленского Елена Зеленская, супруга побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, познакомилась с будущим мужем во время учёбы в университете и состоит с ним в браке 16 лет. Об этом сообщает телеканал ICTV.

07:37 В Москве 22 апреля ожидается до +19 °С В Москве в понедельник, 22 апреля, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

07:24 Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков». Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

07:05 ЦИК: Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 81% протоколов По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после обработки 81,80% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,12% голосов.

06:51 На Шри-Ланке число погибших при взрывах достигло 290 Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 290 человек. Об этом информирует телеканал News First.

06:36 Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории» Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим по результатам голосования, назвал украинские выборы «важным моментом в истории».

06:28 В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ в день выборов В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что подразделения украинских военнослужащих в течение суток 21 апреля обстреляли территорию республики пять раз.

06:14 В ЦИК Украины назвали планируемую дату объявления итогов выборов Замглавы Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко заявил, что официальные результаты второго тура президентских выборов будут объявлены 30 апреля.

05:59 В Колумбии из-за схода оползня погибли 19 человек В колумбийском департаменте Каука в результате схода оползня погибли 19 человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом информирует Служба гражданской обороны Колумбии в своём Twitter.

05:46 Инспекторы из России проверят военный объект Литвы Российская группа инспекторов в среду, 24 апреля, намерена совершить визит в Литву и провести оценку одного из военных объектов Вооружённых сил страны.

05:29 Зеленский продолжает лидировать на выборах после обработки 73% протоколов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский по итогам обработки 73,23% бюллетеней набирает 73,06% голосов, Пётр Порошенко — 24,61%.

05:13 Судно ТОФ провело учения по спасению экипажа подлодки Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» в рамках учений в заливе Петра Великого оказал помощь «аварийной» дизельной подводной лодке. Об этом заявил начальник информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский.

04:59 ЦИК: второй тур выборов на Украине проигнорировали 11 млн избирателей На Украине более 11 млн избирателей не проголосовали в ходе второго тура президентских выборов 21 апреля. Об этом информирует пресс-служба Центральной избирательной комиссии страны.

04:48 В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.

04:32 Порошенко заявил о планах подписать закон об украинском языке Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что подпишет закон о государственном языке в случае, если документ на следующей неделе будет принят Верховной радой.

04:16 Премьер Канады поздравил Зеленского с победой на выборах Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с результатами на выборах и предложил сотрудничать в укреплении отношений между двумя странами.

03:57 Число погибших при взрывах на Шри-Ланке возросло до 262 На Шри-Ланке число погибших в результате серии взрывов, по последним данным, увеличилось до 262. Об этом информирует телеканал News First.

03:43 Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.

03:27 В центре Киева мужчина напал на сотрудников полиции В Киеве на Майдане Независимости неизвестный мужчина совершил нападение на сотрудников патрульной полиции и угнал их служебный автомобиль. Об этом информирует телеканал NewsOne со ссылкой на заявление офицера полиции Евгения Зборовского.

03:09 ЦИК Украины обработала 50% протоколов на выборах президента По итогам обработки 50,18% электронных протоколов на президентских выборах Украины Владимир Зеленский получает 73,01% голосов избирателей, а Пётр Порошенко — 24,65%.

03:00 Дюрант опередил легендарного центрового Оладжьювона в списке лучших бомбардиров плей-офф НБА Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

02:59 Хант поздравил Зеленского с победой на выборах Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Об этом он написал в своём Twitter.

02:48 Сборные Франции и Австралии сыграют в финале теннисного Кубка Федерации Сборные Франции и Австралии пробились в финал Кубка Федерации, престижного теннисного турнира с участием женских национальных команд, в сезоне-2019.

02:45 На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 тыс. метров над уровнем моря. Об этом информирует ГУ МЧС со ссылкой данные учёных.

02:38 СМИ: Свечников может вернуться на лёд в шестом матче серии плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников надеется принять участие в шестом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз», который состоится ранним утром вторника, 23 апреля, по московскому времени.

02:28 Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.

02:16 НХЛ назвала имена претендентов на приз лучшему защитнику сезона-2018/19 Стали известны имена номинантов на приз «Норрис Трофи», вручающийся лучшему защитнику по итогам чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в сезоне-2018/19.

02:14 Российские военные проведут наблюдательный полёт над США Группа российских инспекторов планирует в течение предстоящей недели выполнить наблюдательный полёт над территорией Соединённых Штатов на самолёте Ту-214ОН.

02:03 ПАОК, принадлежащий российскому бизнесмену Саввиди, стал чемпионом Греции по футболу Клуб ПАОК, владельцем и президентом которого является российский бизнесмен Иван Саввиди, стал чемпионом Греции по футболу в сезоне-2018/19.

01:58 Глава МИД Швеции поздравила Зеленского с лидерством на выборах Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем поздравила Владимира Зеленского с лидерством на выборах президента Украины. Она отметила, что Стокгольм продолжит сотрудничать с Киевом.

01:42 Число погибших в Ливии увеличилось до 254 В Ливии в результате боевых действий, по последним данным, погибли 254 человека, ещё более 1,2 тыс. получили ранения. Об этом информирует ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twittter.

01:35 «Голден Стэйт» одержал третью победу в серии плей-офф НБА с «Клипперс», Дюрант набрал 33 очка В четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 113:105.

01:29 В «Валенсии» рассказали о состоянии здоровья Черышева, получившего травму в матче с «Бетисом» Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев получил растяжение связок правого колена в поединке 33-го тура чемпионата страны с «Бетисом».