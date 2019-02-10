Посол США в Берлине: у Германии есть рычаг давления на Россию, но она его не использует

Германия не выполняет требований НАТО по увеличению расходов на оборону и выступает за «Северный поток — 2», в то время как у неё есть хороший рычаг давления на Москву, считает посол США в Берлине Ричард Гренелл. В интервью Die Welt он подчеркнул, что, если Германия действительно обеспокоена ядерным вооружением России, она должна отказаться от покупки дополнительных объёмов российского газа, а не укреплять влияние Кремля.

США и их европейские партнёры слишком долго избегали говорить о проблемах, считает американский посол в Германии Ричард Гренелл. В интервью немецкой газете Die Welt он отметил, что в некоторых сферах отношения между Берлином и Вашингтоном сейчас углубляются, однако для дальнейшего развития связей нужно быть честными друг с другом.

«Мы должны выйти из зоны комфорта и затронуть спорные вопросы, такие, как невыполнение Германией обещанного НАТО», — заявил Ричард Гренелл, напомнив о том, что Германия давала эти обещания не США, а «лучшему оборонительному союзу в мире», то есть НАТО.

Намерение Германии повысить расходы на оборону до 1,5% ВВП к 2024 году американский посол считает недостаточным, потому что по требованиям НАТО они должны составлять 2% ВВП. Это не требование США, а обязательство, данное партнёрами по трансатлантическому альянсу, подчеркнул Гренелл. «Америка лишь напоминает своему замечательному партнёру по альянсу, что сейчас не время ослаблять НАТО», — пояснил он.

«Россия стоит у нас на пороге, каждому должно быть ясно, что НАТО сейчас нужно укреплять, — отметил Гренелл в интервью немецкой газете. — У немцев есть рычаг давления на Россию». Как пояснил дипломат, Ангела Меркель могла бы заявить, что при таком поведении России и всех её «злонамеренных действиях» Германия больше не может предоставлять Москве больше влияния, покупая у неё газ.

По словам американского посла, для США хорошо, чтобы Европа была сильной и единой. Вашингтон хочет, чтобы Европа была объединённой, но способной принимать более быстрые решения. Германия, с его точки зрения, является в этом смысле ключевой страной.

Что касается ДРСМД, это не США вышли из него в одностороннем порядке, а Россия годами нарушала условия договора, подчеркнул Ричард Гренелл. В связи с этим Вашингтон неоднократно просил Германию «повысить давление на Россию из-за этих нарушений». «Если Германия действительно обеспокоена российским ядерным оружием, разве не должна ли она тогда отказаться от предоставления Москве большего влияния за счёт покупки российского газа?» — рассуждает американский посол в интервью Die Welt.

Он также обратил внимание на то, что США были против «Северного потока — 2» ещё до того, как у них появилась возможность продавать сжиженный газ. Вашингтон давно выступает за разнообразие европейских источников энергии. Разумеется, Америка будет пытаться продавать побольше собственной продукции, признаёт Гренелл: «Мы любим торговлю и капитализм, это не может никого удивить». При этом он подчеркнул, что США и Германия — партнёры. «У нас одинаковое мировоззрение. Мы верим в демократию, капитализм и права человека», — отметил посол США в беседе с немецкими журналистами.

Как пояснил Гренелл, Вашингтон не против российского газа в Европе как такового — «мы против слишком большого количества российского газа, который вгоняет наших партнёров в зависимость». США не были против первого «Северного потока», но второй — это уже слишком, считают в Вашингтоне. Также американский посол напомнил, что за прошедшие 12 лет Россия 4 раза останавливала зимой поставки газа. «Полагаться на российские уверения так же наивно, как верить заявлениям Huawei, что Китай не крадёт никаких тайн», — сказал Гренелл.

Помимо этого, он объяснил, что «доктрина Трампа» сейчас продолжает формироваться и развиваться, а её суть составляет двусторонний подход к проблеме. Так происходит в случае Венесуэлы, Северной Кореи, России и Ирана. «Американским ответом был кнут и пряник, — рассказывает посол США в Германии. — Сначала мы использовали мягкие рычаги давления, которые имеются в распоряжении правительства США. Наша экономическая политика сопровождает нашу внешнюю политику. Мы вводим максимально жёсткие санкции, в то же время предлагая переговоры, чтобы увидеть, изменится ли позиция определённых государств».

С точки зрения Гренелла, к настоящему моменту такой подход сработал в отношении Северной Кореи и отчасти подействовал в Венесуэле. «С Россией это пока не удалось, но мы продолжаем оказывать давление и одновременно предлагаем переговоры. И такова же цель санкций в отношении Ирана», — заявил официальный представитель США в Германии в интервью Die Welt.