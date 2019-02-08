Tagesspiegel: Германия мечется между Америкой и Россией в поисках энергетической «дозы»

Германия решила отказаться от угля и атомной энергии, однако это делает её зависимой от газового импорта, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Страна ищет источник энергосырья, как наркоман дозу. Основных вариантов у неё два — Россия и США — но это выбор среди двух зол. В этой ситуации Германия рискует проиграть, и газ, вероятно, будет обходиться ей дороже, чем прежде.

Германия стала зависимой, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Страна отказывается от атомной энергии и от угля, а каждому известно, что покрыть потребности в этой сфере невозможно простым повышением эффективности использования и развитием возобновляемых источников энергии.

«Теперь перед энергетическим наркоманом встал выбор, у какого дилера брать продукт, — пишет старший редактор издания Мальте Леминг. — Это выбор между неправильным и ошибочным».

Один из вариантов — «Северный поток — 2», по которому природный газ должен поставляться из России прямо в Германию. «Однако Россия — это Владимир Путин, то есть, аннексия Крыма, шантаж Украины, поддержка Асада, компании по дезинформации, убийства журналистов, произвол правосудия, автократия», — предостерегает автор статьи. По его мнению, покупать газ из России — значит, из года в год поддерживать её власть миллиардными суммами.

Другой вариант — сжиженный газ из США. Однако США — это Дональд Трамп, то есть, выход в одностороннем порядке почти из всех многосторонних соглашений, от климата до иранской ядерной программы и ДРСМД, торговые конфликты и таможенные пошлины, защита от мигрантов, сексизм и нападки на Германию, перечисляет журналист. Кроме того, американский сжиженный газ дороже российского. При мысли о том, чтобы год за годом покупать сжиженный газ у США Дональда Трампа и тратить на это миллиардные суммы, становится дурно, уверяет Леминг.

Таково положение вещей. Поэтому неудивительно, что ради расположения «поддающегося шантажу наркомана» — и, в первую очередь, ради его денег — оба «дилера» пытаются поднять шум, считает автор статьи. Трамп привёл в боевую готовность сразу троих своих послов — в Германии, Дании и ЕС — чтобы они продвигали там интересы США при помощи так называемой «моральной дубины», то есть, неуместных аргументов, апеллирующих к морали.

Как отмечает Der Tagesspiegel, американское послание звучит несколько преувеличенно: кто не остановит «Северный поток — 2», тот несёт часть вины за гибель детей от химического оружия в Сирии. При этом американская сторона «стыдливо умалчивает» о том, что Вашингтон за счёт импорта нефти сам оказал поддержку правящей верхушке Саудовской Аравии, которая в значительной мере способствовала возникновению международного терроризма, распространяя ваххабитскую идеологию, подчёркивает издание.

Настолько же очевидны попытки сбавить напряжение со стороны русофилов и антиамериканистов, уверяет немецкая газета. По их словам, Россия была надёжным поставщиком энергоресурсов ещё во времена холодной войны. Кроме того, Путина не впечатлили попытки повлиять на Россию через торговлю, санкции и стратегии изоляционизма. А у США нет никакого права вмешиваться в дела Германии и Европы.

Что в такой ситуации делать немецкому правительству? Давление со стороны противников «Северного потока — 2» заметно возросло. Европейский союз был расколот по этому вопросу с самого начала, а теперь Франция, по-видимому, перешла в ряды критиков. Вполне возможно, что Германии придётся уступить — иными словами, она может проиграть спор, полагает журналист. Приверженцы трансатлантического сотрудничества в этом случае будут ликовать. Однако если Германия даст слабину, ущерб для имиджа самостоятельного в своих решениях государства будет значительным, предупреждает Der Tagesspiegel.

«Наркоман сам сделал себя игрушкой в руках дилеров», — пишет немецкая газета. Сегодня Германия меньше, чем когда-либо, понимает, где ей взять срочно необходимый ей «наркотик». Вероятно, он станет для неё дороже, чем был прежде. Такова цена отказа от атомной энергии и угля, заключает Der Tagesspiegel.