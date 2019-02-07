SZ: Франция встала на сторону противников «Северного потока — 2»

Франция неожиданно лишила Германию своей поддержки в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает Süddeutsche Zeitung. На предстоящем голосовании по поводу поправок к газовой директиве ЕС Париж проголосует за усиление контроля за проектом со стороны Еврокомиссии. Берлин лишился важного союзника, констатирует немецкое издание.
В эту пятницу в ЕС пройдёт важное голосование, которое предопределит будущее проекта «Северный поток — 2», пишет Süddeutsche Zeitung. И незадолго до него Франция неожиданно заняла позицию, отличную от позиции Германии. Париж выступил против строительства газопровода, подчеркнув, что из-за него в отношениях Москвы и Европы могут возникнуть «стратегические проблемы».
«Мы не хотим усиливать зависимость от России и к тому же вредить интересам таких стран ЕС как Польша и Словакия», — заявили власти Франции. На голосовании будет приниматься решение по поводу поправок к так называемой газовой директиве ЕС. Уже многие месяцы Берлин сопротивляется любым попыткам её изменить, чтобы Еврокомиссия не могла вмешиваться в процесс реализации проекта «Северный поток — 2».
Германия делала большую ставку на Францию, чтобы набрать блокирующее меньшинство. Союзниками ФРГ в этом вопросе выступают Нидерланды, Бельгия, Австрия, Греция и Кипр. Но этого недостаточно. Без Парижа Берлину будет тяжело настоять на своём. Германии нужно будет заручиться поддержкой других государства ЕС, но это будет непросто.
При этом Париж осознанно идёт на конфликт со своим главным партнёром в ЕС, сотрудничество с которым очень важно для Европы. Позиция может измениться только если президент страны Эммануэль Макрон лично вмешается в этот вопрос, заключает издание.
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