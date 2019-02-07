SZ: Франция встала на сторону противников «Северного потока — 2»

01:54 Постпред ФРГ при ООН заявил о необходимости срочно принять резолюцию по Ливии Постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил о необходимости срочно принять резолюцию по Ливии. Об этом информирует РИА Новости.

01:41 Полиция запретила «жёлтым жилетам» проводить акции рядом с Нотр-Дамом Префектура полиции Парижа запретила 20 апреля проводить акции протеста «жёлтых жилетов» на территории рядом с собором Парижской Богоматери.

01:26 Кравчук оценил вероятность «широкомасштабной российской агрессии» против Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что не верит, что Россия «может развязать против Украины широкомасштабную агрессию».

01:08 Глава МИД Франции провёл телефонный разговор с Помпео Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Франции.

00:50 Орешкин рассказал, как готовились ответные меры в отношении Украины Россия в случае с запретом ввоза товаров с Украины исходила из возможности замещения украинского импорта российской продукцией или продукцией других стран. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

00:32 Порошенко поручил информировать международных партнёров о ситуации с «ПриватБанком» Украинский лидер Пётр Порошенко сообщил, что поручил Министерству иностранных дел Украины информировать международных партнёров о ситуации с «ПриватБанком».

00:16 Определились все полуфиналисты Лиги Европы По итогам ответных матчей 1/4 финала стали известны команды, вышедшие в полуфинал Лиги Европы сезона-2018/19.

00:15 Во Франции назвали возможную причину пожара в Нотр-Даме Представитель французской судебной полиции сообщил, что, по мнению следователей, «электрическое короткое замыкание, скорее всего, привело к пожару в соборе Парижской Богоматери».

00:07 «Айнтрахт» выбил «Бенфику» из розыгрыша Лиги Европы Франкфуртский «Айнтрахт» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

00:00 «Челси» взял верх над «Славией» в четвертьфинале ЛЕ Лондонский «Челси» одержал победу над пражской «Славией» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

23:55 «Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

23:52 «Валенсия» Черышева победила «Вильярреал» и вышла в 1/2 финала ЛЕ «Валенсия» одержала победу над «Вильярреалом» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

23:50 Грушко обсудил с португальскими коллегами отношения России с ЕС и НАТО Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко встретился в Лиссабоне с госсекретарём по европейским делам МИД Португалии Аной Паулой Закариаш и гендиректором по внешней политике Педру Саншешем да Кошта Перейрой.

23:35 Шарапова подтвердила, что не выступит на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова подтвердила, что не сможет выступить на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте.

23:34 Зеленский пошутил о готовности пожать руку Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» с юмором ответил на вопрос о готовности пожать руку действующему главе государства Петру Порошенко.

23:31 Объём экспорта Подмосковья превысил $7 млрд в 2018 году Объём экспорта Московской области превысил $7 млрд в 2018 году, сообщает телеканал «360».

23:28 Фонтан «Каменный цветок» на ВДНХ запустят в мае Фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» запустят на ВДНХ в Москве в первой половине мая, сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу выставочного комплекса.

23:22 Кулижников: я бы вряд ли поехал на ОИ под нейтральным флагом Российский конькобежец Павел Кулижников высказался о недопуске сборной России до участия в зимней Олимпиаде 2018 года.

23:20 Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

23:14 Дмитрия Быкова доставили на самолёте в Москву Писателя Дмитрия Быкова доставили на самолёте в Москву, его состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.

23:08 Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.

23:00 Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» в плей-офф НХЛ Российский форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить оставшиеся матчи серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз».

22:51 Российский баскетболист Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт НБА Форвард саратовского «Автодора» Никита Михайловский выставил свою кандидатуру на драфт игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

22:51 Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе Сторонам не удалось достичь пасхального перемирия в Донбассе в ходе видеоконференции. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.

22:36 Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.

22:35 Фанат «Бенфики» приехал на матч Лиги Европы не в тот Франкфурт Болельщик португальской «Бенфики» Алвару Оливейра по ошибке приехал в другой город на выездной матч 1/4 финала Лиги Европы с франкфуртским «Айнтрахтом»

22:23 Хирн объявил о подписании контракта с Гассиевым и его переходе в супертяжёлый вес Глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн объявил о начале сотрудничества с российским боксёром Муратом Гассиевым.

22:22 Пенс призвал проверить законность расследования Мюллера Вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление политика.

22:08 Команда Зеленского намерена работать в нормандском формате Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, который входит в команду кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявил в эфире «1+1», что команда шоумена намерена активизировать работу в нормандском формате.

22:06 Сборная России обыграла Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ по хоккею Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года.

22:00 ЦСКА проиграл «Басконии» в матче плей-офф Евролиги Московский ЦСКА потерпел поражение от испанской «Басконии» во втором матче серии четвертьфинала баскетбольной Евролиги.

21:55 Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой.

21:48 Игроки ПСЖ выйдут на следующий матч Лиги 1 в футболках с символикой Нотр-Дама Футболисты парижского клуба «Пари Сен-Жермен» выйдут на матч 33-го тура французской Лиги 1 с «Монако» в футболках с изображением собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.

21:46 Опубликовано видео аварии с шестью пострадавшими в центре Петербурга В сети появилось видео с места аварии в центре Санкт-Петербурга, в результате которой легковой автомобиль выкатился на тротуар и сбил пешеходов.

21:37 Футболисты АПЛ на один день откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) сообщила о проведении акции, направленной на привлечение внимания к вопросам дискриминации по расовому признаку.

21:35 Зеленский назвал состав своей будущей президентской команды Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе передачи «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал имена людей, которые будут в его администрации в случае победы на выборах.

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21:24 МОК выделит €500 тысяч на восстановление собора Нотр-Дам Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах направил в оргкомитет Олимпиады-2024 письмо, в котором сообщил о намерении выделить €500 тыс. на восстановление собора Нотр-Дам.

21:21 Эксперт прокомментировал исследование о повышающих риск рака кишечника продуктах Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik прокомментировал исследование о продуктах, повышающих риск развития рака кишечника.

21:18 Российский турпоток в Японию вырос до рекордных показателей Российский туристический поток в Японию вырос до рекордных показателей, сообщает Newinform.

21:17 Винокур оценил юбилейный концерт Пугачёвой Юморист и певец Владимир Винокур в беседе с URA.RU оценил юбилейный концерт Аллы Пугачёвой, состоявшийся в Кремле.

21:17 Морские пехотинцы ЧФ отработали погрузку на десантный корабль Морские пехотинцы Черноморского флота отработали погрузку на десантный корабль, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

21:14 Крымским аграриям направят более 300 млн рублей на поддержку племенного животноводства Крымским аграриям направят более 300 млн рублей субсидий на поддержку племенного животноводства. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

21:13 В Ханты-Мансийске проводят проверку сообщений о высаженной из автобуса школьнице В Ханты-Мансийске организовали проверку сообщений о школьнице, высаженной кондуктором из автобуса из-за неработающего банковского терминала. Об этом сообщает URA.RU.

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21:12 Всероссийский фестиваль-конкурс «Театр и дети» пройдёт в Удмуртии Всероссийский фестиваль-конкурс национальных театров «Театр и дети» будет проходить в Удмуртии с 30 мая по 1 июня. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на Республиканский дом народного творчества.

21:11 Диспансеризацию в Подмосковье прошли более 380 тысяч человек с начала года Диспансеризацию в Московской области прошли более 380 тыс. человек с начала 2019 года, сообщает телеканал «360».

21:09 Эксперт оценил введение запрета на экспорт нефти из России на Украину Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил введение запрета на экспорт нефти из России на Украину.

21:08 В МВД Британии призвали полицию к решительным действиям против экоактивистов Глава МВД Великобритании Саджид Джавид призвал полицейских быть более решительными с протестующими экоактивистами.