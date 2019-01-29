Die Welt: только Россия способна утолить газовый голод ЕС — со всеми вытекающими последствиями
В то время как потребность Европейского союза в газе продолжает расти, собственная добыча голубого топлива в европейских странах «резко сокращается», пишет немецкая газета Die Welt.
«И заполнить этот пробел способна только Россия — со всеми вытекающими отсюда последствиями», — констатирует автор статьи Эдуард Штайнер.
При этом, продолжает журналист Die Welt, снижение добычи газа в странах Евросоюза уже не остановить. В свою очередь, эксперты «уже давно бьют тревогу» — они опасаются за безопасность энергоснабжения Европы, поскольку ЕС требуется всё больше газа, отмечает Штайнер.
Тем временем последние три года российский концерн «Газпром» «бьёт рекорды» по экспорту газа в Европейский союз, уже покрывает 43% газового импорта ЕС, «ждёт своего часа» и форсирует строительство трубопровода «Северный поток — 2», чтобы «заполучить большой кусок от пирога», перечисляет автор статьи.
Кроме того, голубого топлива в распоряжении у Российской Федерация теперь более чем достаточно, ведь не так давно на территории полуострова Ямал обнаружили «новое Газдорадо», поясняет журналист немецкой газеты
В целом же нынешняя ситуация с газообеспечением в странах Европейского союза только «играет «Газпрому» на руку», приводит Штайнер слова директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко.
Ссылки по теме
-
Nordwest-Zeitung: отказавшись от угля, Берлин осознанно бросился в объятия Кремля
-
Handelsblatt: в администрации Трампа намерены добиваться полной остановки «Северного потока — 2»
-
Премьер Польши: сложно запретить двум мощным державам построить газопровод
-
Handelsblatt: конец терпению — Берлин не позволит США делать из «Северного потока — 2» мальчика для битья