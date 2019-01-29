Die Welt: только Россия способна утолить газовый голод ЕС — со всеми вытекающими последствиями

В то время как потребность ЕС в газе продолжает расти, собственная добыча в странах Евросоюза резко сокращается, пишет Die Welt. И заполнить этот пробел способна только Россия — «со всеми вытекающими отсюда последствиями», предупреждает журналист немецкого издания.

В то время как потребность Европейского союза в газе продолжает расти, собственная добыча голубого топлива в европейских странах «резко сокращается», пишет немецкая газета Die Welt.

«И заполнить этот пробел способна только Россия — со всеми вытекающими отсюда последствиями», — констатирует автор статьи Эдуард Штайнер.

При этом, продолжает журналист Die Welt, снижение добычи газа в странах Евросоюза уже не остановить. В свою очередь, эксперты «уже давно бьют тревогу» — они опасаются за безопасность энергоснабжения Европы, поскольку ЕС требуется всё больше газа, отмечает Штайнер.

Тем временем последние три года российский концерн «Газпром» «бьёт рекорды» по экспорту газа в Европейский союз, уже покрывает 43% газового импорта ЕС, «ждёт своего часа» и форсирует строительство трубопровода «Северный поток — 2», чтобы «заполучить большой кусок от пирога», перечисляет автор статьи.

Кроме того, голубого топлива в распоряжении у Российской Федерация теперь более чем достаточно, ведь не так давно на территории полуострова Ямал обнаружили «новое Газдорадо», поясняет журналист немецкой газеты

В целом же нынешняя ситуация с газообеспечением в странах Европейского союза только «играет «Газпрому» на руку», приводит Штайнер слова директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко.