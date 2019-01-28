Nordwest-Zeitung: отказавшись от угля, Берлин осознанно бросился в объятия Кремля

На днях в ФРГ приняли решение отказаться от использования каменного угля, сообщает Nordwest-Zeitung. Для Германии, однако, подобный шаг означает не только «экономическое самоубийство», но и «серьёзную зависимость», предупреждает журналист немецкой газеты.

Отказ от угля в Германии, пожалуй, можно назвать прекрасной идеей, если федеральное правительство поставило себе цель избавить жителей страны от угрызений совести, пишет немецкая газета Nordwest-Zeitung.

Вот только после решения Берлина отказаться от использования каменного угля в штаб-квартире российского государственного концерна «Газпром», вероятно, «прозвучали выстрелы шампанского», бьёт тревогу автор статьи Александр Вилль.

Ведь отказ от угля означает для Германии не только «экономическое самоубийство», но и «серьёзную зависимость», поясняет журналист Nordwest-Zeitung.

«Газотурбинным электростанциям придётся нарастить свои предельные мощности. Откуда будет поступать газ? Из России, например, по трубопроводу «Северный поток». Москва, однако, известна тем, что использует энергию в качестве стратегического оружия. Смотри Украина. Берлин же тем самым осознано бросается в цепкие объятия Кремля», — констатирует Александр Вилль.

Ситуацию, продолжает автор статьи, также усугубляет то, что отказ от угля приведёт к повышению цен на электричество в Германии, которые и без того самые высокие в мире. Это, в свою очередь, «подстегнёт инфляцию». Обещания же Берлина предоставить субсидии, по словам Вилля, — обычное «очковтирательство».

«Дело в том, что у самого государства денег нет. Их он должен получить от налогоплательщиков, которые в то же время являются и потребителями электричества. В результате повышение цены на электричество приведёт к масштабным политическим разногласиям», — убеждён журналист немецкой газеты.