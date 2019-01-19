Welt: приверженность Германии «Северному потоку — 2» всё больше изолирует её от партнёров

Энергетическим расколом Европе грозят не санкционные угрозы США, а упорная приверженность Германии «Северному потоку — 2», пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Рихард Херцингер. Цепляясь за этот проект, Берлин игнорирует опасения европейских партнёров и всё больше изолируется от них.

Энергетическим расколом Европе грозят не США, а Германия, считает корреспондент немецкой газеты Die Welt Рихард Херцингер. По его мнению, цепляясь за проект российско-германского газопровода, правительство в Берлине дискредитирует свою приверженность мультилатерализму.

Как напоминает автор статьи, американский посол в Берлине Ричард Гренелл спровоцировал шквал критики своим письмом немецким компаниям с предостережением от участия в строительстве «Северного потока — 2». Многие увидели в этом угрозу, потому что Гренелл отметил возможность ввода санкций в отношении фирм, вовлечённых в реализацию проекта российского концерна «Газпром».

С точки зрения журналиста, посол США, по сути, прав. «Упрямо придерживаясь реализации «Северного потока — 2», Германия совершает тяжёлую политическую ошибку, которая может иметь весомые последствия не только для германо-американских отношений, но и для сплочённости Европы и авторитета Германии в глазах европейских партнёров», — подчёркивает Херцингер.

Несмотря на то, что действия Гренелла подлили масла в огонь, изначально речь в споре по поводу российского газопровода идёт не о конфликте между США и Европой. Это ложное, по версии автора, представление постоянно пытаются вызвать сторонники «Северного потока — 2» в правительстве Германии, старающиеся уменьшить среди европейских стран напряжённость вокруг этого вопроса.

В ответ на инициативу американского посла глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас заявил, что «вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, не в США». При этом Маас умолчал о том, что многие страны ЕС, такие, как Польша, Дания и страны Балтии, на протяжении долгого времени активно выступают против «Северного потока — 2». 10 стран ещё в 2015 году направили по этому поводу письмо в Еврокомиссию, которая тоже относится к проекту скептически. Дополнительные объёмы поставок российского газа не только создают проблему для политики безопасности, но и противоречат целям ЕС, связанным с энергетикой и климатом, в соответствии с которыми до 2030 года предполагается существенно сократить потребление ископаемых видов топлива.

В декабре Европарламент принял резолюцию с требованием остановить «Северный поток — 2». Ранее сотня европейских парламентариев направила письмо Ангеле Меркель с упрёком в том, что поддержкой проекта газопровода она раскалывает Европу, рассказывает Die Welt. В письме говорилось: «Выберите европейский путь, госпожа канцлер, а не путь «Германия прежде всего».

«Таким образом, именно Берлин в этом вопросе всё больше изолируется от Европы», — утверждает автор статьи. Своим настойчивым нежеланием всерьёз воспринимать опасения многих европейцев по поводу того, что правительство Путина может использовать дополнительные поставки российского газа как политический инструмент для того, чтобы рассорить европейские страны и шантажировать их, Берлин дискредитирует свою приверженность принципу мультилатерализма, продолжает корреспондент Die Welt.

Немецкое правительство постоянно лелеет стереотип о том, что «Северный поток — 2» — чисто экономический проект. Однако эксперты давно рассчитали, что экономический успех газопровода крайне сомнителен, в то время как расходы на него чрезвычайно велики, уверяет журналист. По его словам, «Северный поток — 2» может превратиться для Газпрома в гигантский убыточный проект. Несмотря на это, Кремль всеми силами держится за него, и это ещё раз доказывает, что газопровод, в первую очередь, должен стать дополнительным рычагом влияния в Европе, убеждён Рихард Херцингер.

Берлин любит подчёркивать, что его одобрение на строительство «Северного потока — 2» зависит от согласия России сохранить транзит газа через Украину, которая, в противном случае, терпит значительные финансовые убытки и лишается залога «против дальнейшего обострения российской агрессии», пишет немецкий журналист. Он настаивает на том, что Владимир Путин лишь на словах заявил, что российский газ будет поставляться через Украину до тех пор, пока это выгодно с экономической точки зрения. При этом сам по себе критерий экономической выгоды ясно показывает, что этот вопрос решается произволом российской стороны, подчёркивает автор.

Идею представлять настойчивую приверженность «Северному потоку — 2» в качестве противодействия притязаниям Трампа в мировой политике корреспондент издания считает ложным путём. Он аргументирует это тем, что в конгрессе США царит единство по поводу того, что необходимо помешать западным инвесторам вкладывать средства в преследующую политические цели российскую нефтегазовую промышленность.

Жёсткая позиция Дональда Трампа в отношении «Северного потока — 2» объясняется экономическими расчётами выгоды, продолжает Die Welt. Ни для кого не секрет, что США хотят существенно увеличить свою долю на европейском энергетическом рынке. Говорить о том, что Вашингтон хочет превзойти сильного конкурента в лице России, чтобы поставлять европейцам более дорогой американский сжиженный газ, — означает «демагогическое сужение проблемы», уверяет немецкий журналист.

Давление со стороны Вашингтона в этом споре вызвано не американским коварством, а тем, что Германия своим необдуманным сближением с Россией задвинула в угол ряд европейских партнёров, которым теперь остаётся надеяться только на санкционное давление США, возможно, всё-таки способное остановить «Северный поток — 2», заключает корреспондент Die Welt.