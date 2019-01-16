Focus: в Германии решили, что с угрозами санкций посол США зашёл слишком далеко

Политики Германии обрушились на американского посла Ричарда Гренелла с критикой за угрозы немецким фирмам, связанным с «Северным потоком — 2», сообщает журнал Focus Online. Представитель СДПГ подчеркнул, что Гренелл зашёл слишком далеко, потому что Германия — не протекторат США, а АдГ выступила против любых угроз, подрывающих двусторонние проекты в энергетике. Глава австрийского концерна OMV Райнер Зееле также назвал угрозы американского посла неприемлемыми.

После того как американский посол в Германии Ричард Гренелл пригрозил немецким фирмам санкциями за участие в проекте «Северный поток — 2», он столкнулся с критикой со стороны местных политиков, пишет журнал Focus Online.

С точки зрения представителя СДПГ, специализирующегося на вопросах энергетики, Бернда Вестфаля, Гренелл зашёл слишком далеко. «Как посол Гренелл не наместник Трампа в Германии, а лишь посланник его правительства, — заявил немецкий социал-демократ. — Точно так же Германия — не протекторат США и подчинённый непредсказуемого президента».

Как напоминает издание, ранее Гренелл снова пригрозил санкциями немецким компаниям, вовлечённым в проект газопровода «Северный поток — 2». В беседе с немецкими журналистами Гренелл заявил, что «фирмы, работающие в сфере российского энергетического экспорта, в итоге рискуют санкциями». В минувшие выходные стало известно о письме, в котором американский посол в Германии пригрозил участвующим в проекте газопровода концернам тем, что они столкнутся со «значительным риском санкций». Строительство проходящего через Балтийское море газопровода протяжённостью 1200 км уже началось, в том числе, на территории Германии, отмечается в статье.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» по вопросам энергетики Штеффен Котре также раскритиковал «вмешательство» американского посла в дела Германии. «Мы возражаем против любых стремлений со стороны США подорвать двусторонние экономические проекты по энергетической безопасности Европы и Германии угрозами санкций», — пояснил он.

Австрийский нефтегазовый концерн OMV, также участвующий в проекте, отреагировал на угрозы Гренелла с возмущением, продолжает немецкий журнал. «Письмо — это совершенно неприемлемая угроза немецким предприятиям, — подчеркнул глава OMV Райнер Зееле в беседе с немецкими журналистами. — Европа не должна позволять США указывать ей в вопросах энергетической политики».

Сейчас Европе больше, чем когда-либо, нужны дополнительные мощности, которые может предоставить новый газопровод через Балтийское море, считает Зееле. Он пояснил это тем, что спад производства газа произошёл быстрее, чем ожидалось в отрасли, сообщает Focus Online.