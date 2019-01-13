DW: немецкий бизнес увидел в «газовых» санкциях США грубое вмешательство в суверенитет Европы

Международные санкции США в отношении компаний, задействованных в реализации проекта «Северный поток — 2», — это «грубое вмешательство в суверенитет Европы», заявил в интервью Deutsche Welle директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. В случае их принятия, Германии и другим странам ЕС стоит ввести ответные штрафные меры, советует он.
Международные санкции США в отношении компаний, задействованных в реализации проекта «Северный поток — 2», очень опасны, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. Причём не только для немецких, но и европейских фирм, а также энергетической безопасности Евросоюза и его климатических целей, добавил он.
«От них, конечно же, пострадают наши экономические интересы, но это не самое главное. Самое важное, что это грубое вмешательство в суверенитет Европы. И мы решительно его отвергаем», — добавил он и выразил надежду, что Берлину удастся договориться с Вашингтоном и не допустить санкций, а также новой торговой войны.
Хармс не исключает возможности принятия ответных штрафных мер. Всё, конечно же, будет зависеть от результатов голосования в ЕС, ведь и в самом союзе проект «Северного потока — 2» пользуется спорной репутацией, отмечает он: «Но мы в Германии вместе с нашими крупными европейскими партнёрами должны что-то этому противопоставить и в зависимости от обстоятельств, я думаю, пойдём на такой шаг».
Также Хармс подчеркнул, что Европа заинтересована в сохранении газового транзита через Украину. «По чисто экономическим причинам, потому что газовое снабжение в ЕС так сильно сокращается, что найдётся место и для Украины», — пояснил он, добавив, что Германия всегда поддерживала трёхсторонние переговоры ЕС-Украина-Россия. «Мы очень надеемся, что, если Газпром займёт конструктивную позицию, мы добьёмся результата».
Также директор Восточного комитета немецкой экономики убеждён, что реализации проекта не помешает даже смена власти в Германии. «Проект отвечает коренным интересам не только Германии, но и всего ЕС», — подчеркнул Хармс.
В матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Челси» на своём поле одержал разгромную победу над клубом «Шеффилд Уэнсдей», выступающим во втором по значимости дивизионе чемпионата страны, со счётом 3:0.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреливали населённые пункты в провинциях Хама, Латакия и Алеппо.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в интервью заявил RT, что венесуэльские власти готовы на переговоры с оппозицией, если инициатива поступит с её стороны. По его словам, переговоры между двумя сторонами должны проходить в рамках конституции страны.
Канадский тренер Брайан Орсер, являющийся наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, поделился мнением о шансах его подопечной выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала Fox News заявил, что «жёсткие переговоры» президента США Дональда Трампа укрепили альянс, «подтолкнув государства-члены вносить дополнительные десятки миллиардов долларов для обеспечения собственной безопасности».
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что насилие и запугивание в отношении сотрудников американской дипмиссии или главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо приведёт «к значительным ответным мерам».
Из Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Крым. Ай-Петри». Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что полиция ведёт розыск неизвестных, которые похитили картину великого пейзажиста.