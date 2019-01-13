DW: немецкий бизнес увидел в «газовых» санкциях США грубое вмешательство в суверенитет Европы

Международные санкции США в отношении компаний, задействованных в реализации проекта «Северный поток — 2», — это «грубое вмешательство в суверенитет Европы», заявил в интервью Deutsche Welle директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. В случае их принятия, Германии и другим странам ЕС стоит ввести ответные штрафные меры, советует он.

Международные санкции США в отношении компаний, задействованных в реализации проекта «Северный поток — 2», очень опасны, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. Причём не только для немецких, но и европейских фирм, а также энергетической безопасности Евросоюза и его климатических целей, добавил он.



«От них, конечно же, пострадают наши экономические интересы, но это не самое главное. Самое важное, что это грубое вмешательство в суверенитет Европы. И мы решительно его отвергаем», — добавил он и выразил надежду, что Берлину удастся договориться с Вашингтоном и не допустить санкций, а также новой торговой войны.



Хармс не исключает возможности принятия ответных штрафных мер. Всё, конечно же, будет зависеть от результатов голосования в ЕС, ведь и в самом союзе проект «Северного потока — 2» пользуется спорной репутацией, отмечает он: «Но мы в Германии вместе с нашими крупными европейскими партнёрами должны что-то этому противопоставить и в зависимости от обстоятельств, я думаю, пойдём на такой шаг».



Также Хармс подчеркнул, что Европа заинтересована в сохранении газового транзита через Украину. «По чисто экономическим причинам, потому что газовое снабжение в ЕС так сильно сокращается, что найдётся место и для Украины», — пояснил он, добавив, что Германия всегда поддерживала трёхсторонние переговоры ЕС-Украина-Россия. «Мы очень надеемся, что, если Газпром займёт конструктивную позицию, мы добьёмся результата».



Также директор Восточного комитета немецкой экономики убеждён, что реализации проекта не помешает даже смена власти в Германии. «Проект отвечает коренным интересам не только Германии, но и всего ЕС», — подчеркнул Хармс.