CNBC: США не скоро подорвут господство России на европейском газовом рынке

Европа стремительно становится местом энергетической битвы. Вашингтон наращивает объёмы поставок голубого топлива на газовый рынок ЕС, где до сих пор ведущую роль играет Москва, пишет корреспондент CNBC Холли Эллиатт. Впрочем, по мнению экспертов, заменить российский экспорт на континенте американским компаниям будет непросто, отмечает журналистка.

Европейский союз, в который входит 28 стран и где проживает порядка 512 млн. человек — это ценный рынок и политическое поле битвы для крупнейших мировых экспортёров энергоносителей. Особенно когда дело касается газа, пишет корреспондент CNBC Холли Эллиатт.

На протяжении долгого времени Россия остаётся основным источником и поставщиком голубого топлива в ЕС. Но США стремятся бросить ей вызов и наращивают собственный импорт сжиженного природного газа (СПГ), который благодаря его состоянию «проще хранить и транспортировать», отмечает журналистка.

По её словам, Европа определённо выражает желание «отказаться от российского газа и всех геополитических последствий, которые влечёт эта зависимость». Одновременно с этим Брюссель «заигрывает» с Вашингтоном.

Примером тому служит встреча главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера с президентом Дональдом Трампом, во время которой стороны договорились укреплять стратегическое взаимодействие. Представители ЕС пообещали импортировать больше американского СПГ, чтобы «диверсифицировать и сделать более безопасной поставку энергоносителей».

В октябре 2018 года Вашингтон отправил почти четверть СПГ в ЕС. Объёмы этой крупнейшей поставки американского газа на европейский континент составили 0,6 млрд. кубометров. Брюссель надеется удвоить газовый экспорт из США к 2020 году и «хвастает» строительством СПГ-терминалов по всей Европе.

«Между тем на пути американских экспортёров, присматривающихся к Европе, находится большое препятствие. И это Россия», — подчёркивает Эллиатт. По данным Еврокомиссии, в 2018 году Москва оставалась крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС. Другие заметные игроки этого рынка Норвегия, Алжир и Катар.

«Масштабы зависимости» хорошо демонстрирует тот факт, что 11 членов ЕС, в том числе Польша, Венгрия, Чехия и Австрия, импортируют более 75% газа из России. В основном это

объясняется их соседством со страной.

Российское голубое топливо на континент поставляет государственная компания «Газпром». Она использует или строит несколько главных трубопроводов совместно с европейскими фирмами, занимающимися поставкой энергоносителей и управлением инфраструктурой.

Их совместные газовые проекты, в том числе «Северный поток — 2», вызывают критику в самой Европе и США. Трамп обвиняет Германию, крупнейшего потребителя российского газа, в том, что она «оказалась в заложниках» у Москвы.

Несмотря на зависимость от российского газа, отношения ЕС со страной весьма непростые. После того, как Москва «аннексировала» Крым и поддержала пророссийское восстание на востоке Украины, Вашингтон и Брюссель ввели против неё санкции, напоминает автор статьи.

Наказания коснулись российских нефтедобытчиков. Цель этих мер — помешать компаниям разведывать и добывать энергетические ресурсы. В ноябре прошлого года США предупредили, что всё ещё могут сорвать запуск «Северного потока — 2», наложив штрафы на фирмы, участвующие в его строительстве. Причём речь идёт и о европейских компаниях, что, разумеется, вызывает беспокойство у ЕС.

Борьба США с Россией за европейского потребителя во многом имеет «геополитическую природу», убеждён аналитик канадского инвестиционного банка RBC Capital Markets Кристофер Луни. По его мнению, доказательство тому служит противодействие, которое Трамп оказывает «Северному потоку — 2».

Луни считает, что с ростом числа СПГ-терминалов экспорт американского топлива в Европу возрастёт. Но пока США всё ещё далеки от того, чтобы потеснить Россию на газовом рынке ЕС, добавляет эксперт.