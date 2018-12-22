DWN: США усиливают давление, но Германия держится за «Северный поток — 2»

США открыто пригрозили немецким компаниям санкциями, если те будут помогать России в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Но несмотря на усиливающееся давление со стороны американцев, Берлин не собирается лишать проект своей политической поддержки.
США усилили давление на Германию и открыто пригрозили немецким компаниям санкциями, если те будут участвовать в реализации проекта «Северный поток — 2», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Об этом завил американский посол в ФРГ Ричард Гренелл.
По его словам, керченский инцидент должен напомнить Берлину, «что динамику роста российской агрессии нельзя поощрять покупкой дополнительного газа». «Нельзя финансировать российскую агрессию и в то же время просить американцев защитить себя от неё. Это очень лицемерно», — сказал Гренелл, добавив, что граждане США очень недовольны поведением своих союзников.
Формально «Газпром» — единственный акционер проектной компании Nord Stream 2 AG. При этом компания подписала соглашения о финансировании с газовыми концернами из Германии, Нидерландов, Британии и Франции. Цель проекта — обеспечить безопасность газовых поставок в Европе, ведь в ближайшее время добыча там голубого топлива будет сокращаться. К тому же традиционный энергоноситель обладает ценовым преимуществом перед сжиженным природным газом (СПГ), излишки которого так старательно пытаются сбыть не европейском рынке США.
Один из представителей Nord Stream 2 AG подчеркнул, что компания уже получила разрешение на строительство трубопровода в четырёх странах из пяти. Уже подписаны договоры с 670 предприятиями из 25 стран. Одна только Германия инвестировала в проект больше €2 миллиардов.
В Берлине подчёркивают, что это чисто экономическая инициатива и несмотря на давление со стороны США и некоторых европейских стран не лишают её своей политической поддержки. Министр иностранных дел Хайко Маас заявил: «Выход немецких предприятий из этого проекта не предотвратит строительство газопровода, просто Россия построит его в одиночку». Также немецкое правительство добилось гарантий от главы Кремля Владимира Путина, что в рамках строительства «Северного потока — 2» будет также модернизирована газовая инфраструктура на Украине. В результате Киев сможет сохранить за собой транзитные сборы.
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