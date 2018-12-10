Xinhua: в США призвали всех участников «Северного потока — 2» отказаться от проекта

Помощник государственного секретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что «Северный поток — 2» угрожает европейской безопасности, сообщает Xinhua. Фэннон призвал лидеров европейских стран выйти из проекта.
Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон призвал лидеров европейских стран отказаться от сотрудничества Россией по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет Xinhua.
Фэннон отметил, что во время недавней рабочей поездки в Европу обсудил с коллегами из Хорватии, Венгрии и Чехии «важность диверсификации энергетических ресурсов и поставок, а также пути укрепления энергетической безопасности в признание общих ценностей трансатлантического альянса и ради отказа от зависимости от России».
По мнению помощника госсекретаря, «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» представляют собой угрозу европейской безопасности, так как будут способствовать исключительно «углублению зависимости» от России.
«Это не коммерческие проекты; это политический инструмент. При помощи «Северного потока — 2» Россия стремится расширить возможности оказания влияния на Запад, а также отдалить Украину от Европы», — приводи Xinhua слова Фэннона.
Вместе с тем отмечается, что конгресс США рассматривает возможность расширения санкций в отношении строительства газопровода уже в ближайшие дни.
«Мы призываем все стороны выйти из проекта», — прокомментировал Фэннон нежелание Германии отказываться от участия в строительстве «Северного потока — 2».
Xinhua напоминает, что в ноябре стало известно о завершении строительства участка трубопровода на немецкой территории. В пятницу председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков отметил, что воплощение проекта в жизнь идёт по плану, сообщает Xinhua.
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