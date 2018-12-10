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Xinhua: в США призвали всех участников «Северного потока — 2» отказаться от проекта

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Помощник государственного секретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил, что «Северный поток — 2» угрожает европейской безопасности, сообщает Xinhua. Фэннон призвал лидеров европейских стран выйти из проекта.
Xinhua: в США призвали всех участников «Северного потока — 2» отказаться от проекта
Reuters

Помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон призвал лидеров европейских стран отказаться от сотрудничества Россией по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2», пишет Xinhua.

Фэннон отметил, что во время недавней рабочей поездки в Европу обсудил с коллегами из Хорватии, Венгрии и Чехии «важность диверсификации энергетических ресурсов и поставок, а также пути укрепления энергетической безопасности в признание общих ценностей трансатлантического альянса и ради отказа от зависимости от России».

По мнению помощника госсекретаря, «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» представляют собой угрозу европейской безопасности, так как будут способствовать исключительно «углублению зависимости» от России.

«Это не коммерческие проекты; это политический инструмент. При помощи «Северного потока — 2» Россия стремится расширить возможности оказания влияния на Запад, а также отдалить Украину от Европы», — приводи Xinhua слова Фэннона.

Вместе с тем отмечается, что конгресс США рассматривает возможность расширения санкций в отношении строительства газопровода уже в ближайшие дни.

«Мы призываем все стороны выйти из проекта», — прокомментировал Фэннон нежелание Германии отказываться от участия в строительстве «Северного потока — 2».

Xinhua напоминает, что в ноябре стало известно о завершении строительства участка трубопровода на немецкой территории. В пятницу председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков отметил, что воплощение проекта в жизнь идёт по плану, сообщает Xinhua. 

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Xinhua Китай Азия
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