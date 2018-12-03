N-TV: кандидат на пост Ангелы Меркель потребовала закрыть для России порты США и Европы

После инцидента в Азовском море кандидат на пост Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала Запад избрать более жёсткий подход в отношении Москвы, сообщает немецкий телеканал N-TV. В частности, генеральный секретарь ХДС потребовала не пускать российские корабли в порты западных стран и возобновить дебаты о целесообразности строительства газопровода «Северный поток — 2».

После инцидента в Керченском проливе кандидат на пост Ангелы Меркель в партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила за более жёсткий подход в отношениях с Российской Федерацией и потребовала расширить санкции против Москвы, сообщает N-TV.

Генеральный секретарь ХДС Крамп-Карренбауэр, отмечает немецкий телеканал, «расширила своё требования» запретить российским кораблям заходить в порты западных стран после «действий России против Украины» в Азовском море.

По её словам, запрет теперь должен распространиться и на американские порты. Ранее же кандидат на пост Ангелы Меркель требовала запретить кораблям под флагом Российской Федерации входить только в порты Европы, уточняет журналист N-TV.

Как заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, президент России Владимир Путин, по всей видимости, уверен, что он «может себе позволить подобное поведение в отношении Украины».

«Я считаю, что необходимо принять во внимание то, что пока жёсткие меры не были пущены в ход. Иначе Путин бы не пошёл по этому пути», — подчеркнула генеральный секретарь Христианско-демократического союза.

Кандидат на пост председателя ХДС также призвала Европейский союз возобновить дебаты о целесообразности строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Брюссель, по мнению Крамп-Карренбауэр, мог бы, например, решать, сколько газа Москва будет иметь право транспортировать в Европу.