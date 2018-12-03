Порошенко: мы хотим не наказать Россию, а решить вопрос с оккупацией Азовского моря

Россия пытается перекрыть Керченский пролив и тем самым заблокировать и «оккупировать» Азовское море, заявил президент Украины Пётр Порошенко в интервью France 24. При этом, по его словам, единственное, к чему стремится Киев, — понять намерения Владимира Путина и снизить напряжённость политическими и дипломатическими методами. Однако сам Путин на запросы Порошенко, сетует он, так и не ответил.

«Это не инцидент, это акт агрессии», — заявил украинский президент Пётр Порошенко в интервью телеканалу France 24, обсуждая арест Россией украинских кораблей, нарушивших её границу. По его словам, сложившаяся ситуация опасна не только для самой Украины, но и для всего мира. «Россия не дала никаких объяснений, почему напала на мои военные корабли», — настаивает украинский президент, повторяя, что, якобы, инцидент произошёл в нейтральных водах, а Россию корабли предупредили о проходе через Керченский пролив за четыре часа.

В ответ на вопрос ведущего о том, не боится ли Порошенко, что его страна находится на грани войны с Россией, украинский президент ответил, что ничего не боится. Но при этом он заверил, что действовать будет со всей ответственностью и постарается сделать всё возможное, чтобы снизить напряжённость и разрешить проблему «политическими и дипломатическими средствами».

По мнению Порошенко, действия Путина «абсолютно непредсказуемы» и никто во всём мире их не понимает. И именно поэтому, по его словам, и были введены санкции против России — чтобы Путин сел за стол переговоров и объяснил свои намерения.

Порошенко отмечает, что сразу после событий в Керченском проливе якобы попытался связаться с Владимиром Путиным, желая сказать, что Киев готов к переговорам, чтобы снизить напряжённость. Однако до этого момента, утверждает украинский лидер, Путин не ответил на его запрос о прямых переговорах в каком угодно формате.

Украинских моряков, которых Россия задержала, Порошенко называет не преступниками, а военнопленными. Больше того, он обвиняет Россию в том, что она пытается закрыть Керченский пролив и тем самым «оккупировать Азовское море».

«Самая важная вещь для Украины — единство всего мира, и оно было продемонстрировано на «Большой двадцатке» и в заявлениях мировых лидеров, прозвучавших с прошлого воскресенья», — сказал Порошенко. При этом, по его словам, Украина хочет не наказать Россию, а привести её за стол переговоров, решить проблему.

Что же касается реакции Запада на тот конфликт, то, несмотря на отсутствие каких-либо санкций в адрес России, Порошенко не разочарован, ведь, по его словам, звучат различные предложения: например, запретить российским военным кораблям заходить в европейские порты или наложить полное эмбарго на военное сотрудничество с Россией по всему миру. При этом ключевые условия Порошенко к России: вернуть украинских моряков и корабли, а также открыть для прохода Азовское море. И в таком случае он согласен принять участие в переговорах в «нормандском формате» по этой проблеме.

Порошенко также признался, что ввёл на Украине военное положение из-за большого присутствия российских военных кораблей в Азовском море, и он готов его отменить, как только снизится напряжённость.

Помимо всего прочего, Порошенко посоветовал ведущему France 24 «не смотреть российское пропагандистское телевидение». По его словам, «единственный, кто может выиграть от того, что президентские выборы на Украине будут отложены, — президент Путин, и мы не сделаем ему такого подарка». Порошенко настаивает, что помимо обеспечения суверенной безопасности Украины власти пытаются защитить свободу и демократию. И поэтому вместе с голосованием по введению военного положения украинский парламент назначил дату проведения выборов. «И как гарант Конституции Украины я гарантирую, что президентские выборы состоятся именно в этот день», — пообещал Пётр Порошенко в интервью France 24.