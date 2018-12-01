Al Jazeera: страны G7 призвали Россию отпустить украинских моряков

Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7) осудили действия России в Керченском проливе, сообщает Al Jazeera. Они также подтвердили свою «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

В совместном заявлении США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и верховного представителя Евросоюза говорится о отсутствии каких-либо оправданий для использования Москвой военной силы против украинских кораблей и моряков.

«Мы призываем к сдержанности, должному уважению к международному праву и предотвращению дальнейшей эскалации. Мы призываем Россию отпустить задержанные экипажи и суда и воздержаться от препятствования законному проходу через Керченский пролив», — подчёркивается в заявлении.

Страны G7 также в очередной раз отметили, что никогда не признают «незаконную аннексию Крымского полуострова».

Это совместное заявление, как сообщает издание, прозвучало на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным, указав на то, что эти «долгожданные» переговоры не могут состояться, пока украинские моряки находятся в неволе.

Как напоминает Al Jazeera, в прошлое воскресенье Россия задержала три украинских судна с 24 моряками на борту, когда те, по словам российской стороны, попытались незаконно пройти через территориальные воды России. Моряки были арестованы на 60 дней, а затем переведены в Москву. Киев заявил, что задержанные являются «военнопленными».